tradfi
Новости Технологии 19.02.2026 comment views icon

Без SSD и HDD: Microsoft теперь может хранить данные до 10 000 лет просто на стекле

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Без SSD та HDD: Microsoft тепер може зберігати дані до 10 000 років просто на склі

Microsoft заявила о существенном прорыве в хранении данных — компания научилась записывать терабайты информации на обычное боросиликатное стекло. Это широко распространенное стекло, из которого изготавливают кухонную посуду и дверцы духовок. Что важно, это достаточно надежный метод, который обеспечивает гарантийный срок хранения не менее 10 тыс. лет.


Технология хранения данных в стекле развивается с 2019 года в рамках инициативы Project Silica. 18 февраля ученые опубликовали новые результаты в журнале Nature. Основное изменение заключается в переходе от дорогостоящего чистого кварцевого стекла, доступного только из ограниченного количества источников, к обычному боросиликатному стеклу. Это напрямую снижает стоимость носителя и повышает его доступность.

«Прорыв устраняет ключевые барьеры для коммерциализации: стоимость и доступность носителей хранения», — заявил соавтор исследования Ричард Блэк, партнерский менеджер по исследованиям Microsoft. «Мы раскрыли науку параллельной высокоскоростной записи и разработали методику ускоренных тестов старения записанного стекла, что свидетельствует: данные будут оставаться неповрежденными не менее 10 000 лет».

В ходе эксперимента команда записала 4,8 ТБ данных — примерно 200 фильмов в 4K — в 301 слой на стеклянной пластине размером 2×120 мм. Скорость записи составляла 3,13 МБ/с. Для сравнения, жесткие диски записывают со скоростью около 160 МБ/с, а SSD — до 7000 МБ/с. То есть по скорости стекло существенно уступает, но по долговечности превосходит: типичные HDD и SSD служат около 10 лет.

Именно длительность хранения делает такие решения привлекательными прежде всего для архивов, а не для повседневных устройств. В теории стеклянные и керамические носители способны стать долгосрочными хранилищами для массивов данных, которые человечество генерирует ежедневно. Ранее Microsoft уже анонсировала намерение хранить музыку в Global Music Vault в Норвегии. Параллельно на рынке появляются альтернативы — например, независимые исследования ДНК-носителей, способных вместить 360 ТБ в 0,8 км ДНК.


Технически прорыв базируется на нескольких инновациях. Во-первых, усовершенствован метод записи двупреломляющих вокселей лазерными импульсами. Воксели — это 3D-аналог пикселей. Исследователи создали «псевдоодиночный импульс», который после поляризации разделяется и формирует данные сразу для двух вокселей. Дополнительно внедрили параллельную запись, когда много вокселей создаются одновременно в непосредственной близости, что повышает эффективность.

Во-вторых, появился новый тип хранения — фазовые воксели. В этом случае данные кодируются не через поляризацию, а через фазовый переход материала под действием изменений энергии и давления. Для этого достаточно одного импульса, и команда также разработала новый метод считывания таких данных.

Наконец, ученые научились определять старение вокселей в стекле и объединили этот подход со стандартными ускоренными тестами. Результат — подтвержденный ресурс более 10 тыс. лет.

Далее Microsoft планирует совершенствовать лазеры для записи, оптимизировать методы считывания и экспериментировать с различными составами стекла, чтобы найти идеальный материал.

Спецпроекты
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

Стеклянная память 5D Memory Crystal будет хранить данные 13,8 млрд лет на 5″ дисках по 360 ТБ — производство уже через два года

Источник: livescience

Популярные новости

arrow left
arrow right
Microsoft тестирует "Проводник" Windows 11 с меньшим потреблением памяти и облегченным поиском
Microsoft закрыла официальный способ активации Windows 10 и 11 в офлайне
Microsoft представила ИИ-чип Maia 200: 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Что за Windows 11 Pure? Asus встроила в ноутбуки загадочную "чистую" версию ОС Microsoft
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
Обновление Windows 11 намеренно сломало работу dial-up модемов
OpenAI может остаться без средств уже к середине 2027 года, — аналитики
Опять? Опять! Microsoft переделала меню "Пуск" в Windows 11
Microsoft закрыла доступ к настройке хранилища в Windows 11 для обычных пользователей
Январское обновление Windows 11: черный экран, зависания, сломанный "Проводник", Microsoft уже спешит на помощь
Microsoft встроила функции Sysmon в Windows 11: как активировать?
Microsoft добавит в Windows 11 запросы на разрешения программ "в стиле смартфонов"
Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%
Windows 11 получила нативную поддержку MIDI 2.0
Программа Winslop для очистки Windows 11 основана на открытом скрипте Remove Windows AI и предлагает больше функций
Microsoft запретила отправлять в "читалки" Kindle документы из Word
Microsoft тестирует верхнюю панель меню для Windows 11 в стиле macOS
Microsoft блокирует загрузку ISO-образов Windows 11 через Rufus и Fido
Microsoft Copilot научился отправлять напоминания: только на смартфон и с вашего разрешения
Windows 11 получает новые функции "Блокнот" и Paint, одновременно ломая запуск программ
С совещаний не сбежать: Microsoft "спрятала" кнопку "Выход" в Teams
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить