Стеклянная память 5D Memory Crystal будет хранить данные 13,8 млрд лет на 5" дисках по 360 ТБ — производство уже через два года

Стартап SPhotonix заявляет, что его «кристалл памяти» из плавленого кварца достиг этапа готовности к внедрению для холодного хранения данных. 5D-стеклянные кристаллы обещают до 13,8 млрд лет хранения данных — примерный возраст Вселенной — и вмещают 360 ТБ на 5-дюймовом стеклянном диске, записанном фемтосекундным лазером.

По словам SPhotonix, технологию так называемого 5D Memory Crystal вывели из лаборатории и приблизили к реальному использованию. Компания обозначила планы пилотного запуска стеклянных систем холодного хранения в дата-центрах в течение ближайших двух лет, о чем сообщила в интервью The Register. Британский стартап, который вырос из исследований Университета Саутгемптона и был основан в 2024 году, объявил об этом вместе с деталями своего первого раунда внешнего финансирования.

Носителем данных является стеклянная пластина из плавленого кварца, на которую информация записывается фемтосекундным лазером в виде наноструктур. Данные хранятся в пяти измерениях: трех пространственных координатах (x, y, z), а также ориентации и интенсивности наноструктур, которые считываются оптически с помощью поляризованного света. SPhotonix утверждает, что один 5-дюймовый стеклянный диск может вмещать до 360 ТБ данных, а носитель рассчитан на стабильность в течение 13,8 млрд лет — оцененного возраста Вселенной — при отсутствии внешних повреждений. По данным SPhotonix, нынешние прототипы обеспечивают скорость записи около 4 МБ/с и считывания примерно 30 МБ/с. Эти показатели значительно уступают современным архивным системам, однако компания обнародовала дорожную карту с целью достичь стабильных скоростей чтения и записи 500 МБ/с в течение трех-четырех лет.

Компания оценивает начальную стоимость систем примерно в $30 000 за устройство записи и $6 000 за устройство считывания; появление считывателя, пригодного для полевого использования, ожидается примерно через 18 месяцев. SPhotonix сообщает, что на сегодня привлекла $4,5 млн и сейчас работает над переходом с уровня технологической готовности (TRL) 5 до TRL 6, что обычно означает валидацию в релевантных операционных средах, а не в контролируемых лабораторных условиях. Что касается долговечности хранения, то компания описывает носитель как встроено изолированный (air-gapped), не требующий питания для сохранения данных, и пригодный для архивов, где приемлемы задержки доступа от 10 секунд и более.

SPhotonix — не единственная компания, которая разрабатывает немагнитные решения холодного хранения и работает со стеклянными материалами. Microsoft публично тестировала стеклянные носители информации в рамках проекта Project Silicaтогда как другие стартапы, в частности Cerabyte, продвигают керамические альтернативы, ориентированные на роботизированные библиотечные системы. Отличие подхода SPhotonix заключается в акценте на лицензировании носителя и оптической платформы для интеграции в существующие архитектуры дата-центров, а не на создании полноценного сервиса хранения «под ключ». Сможет ли 5D-стекло SPhotonix перейти от впечатляющих демонстраций плотности к конкурентной производительности на уровне систем, определит, станет ли эта технология нишевым архивным носителем или полноценным решением для современных дата-центров.

Источник: TomsHardware