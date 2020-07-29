Беззеркальная камера Sony A7S Mark III с прицелом на видеосъёмку при цене $3500 ограничена 12-Мп сенсором и 4K-видео





Компания Sony подготовила к выпуску новую беззеркальную камеру A7S Mark III, ориентированную на съёмку видео. Однако нужно отметить, что в плане характеристик и возможностей новинка недалеко ушла от своего предшественника A7S Mark II, выпущенного около 5 лет назад.

Камера Sony A7S Mark III оснащена 12,1-мегапиксельным сенсором Exmor R и процессором обработки изображений Bionz XR. Как и модель предыдущего поколения, новая камера не может похвастаться большим разрешением сенсора, зато он получил крупные пиксели и рабочий диапазон светочувствительности от ISO 80 до ISO 102400, (ISO 40-409600 в расширенном режиме). Потому следует ожидать хороших результатов при съёмке в условиях недостаточной освещенности. Заявлен динамический диапазон более 15 ступеней экспозиции. В устройстве интегрирована 5-осевая система стабилизации изображения, способная компенсировать изменение выдержки до 5,5 ступеней экспозиции.

Новинка получила поворотный сенсорный дисплей и электронный видоискатель с разрешением 9,44 млн точек и увеличением 0.90х. Также сообщается о наличии системы автоматической фокусировки, которая включает 759 точек с определением фазы и 425 точек контрастного автофокуса. При этом поддерживается фокусировка по глазам в режиме реального времени и следящий автофокус для всех режимов съёмки.

Новая камера Sony A7S Mark III способна записывать видео в разрешении 4K с частотой до 120 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой до 240 кадров в секунду. Съёмка в разрешении 8K не поддерживается. Как заявляет производитель, устройство может вести непрерывную съёмку в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду на протяжении одного часа без перегрева. Для этого внутри камеры реализована новая конструкция для отвода тепла. Анонсированная модель ведёт запись видео с 10-битной глубиной цвета и цветовой субдискретизацией 4:2:2. Максимальный битрейт может достигать 600 Мбит/с. Также поддерживается запись 16-битного RAW видео на внешние записывающие устройства через HDMI разъём. Для хранения отснятого материала доступны два слота для карт памяти, в обоих случаях поддерживаются карты форматов UHS-II SD и CF Express Type A. Новая батарея позволяет продлить съёмку на 60% по сравнению с аккумулятором предыдущей модели A7S II.

Камера Sony A7S Mark III поступит в продажу в сентябре порекомендованной розничной цене $3499,99.

Источник: The Verge