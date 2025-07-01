Первый футбольный матч между роботами — они вели себя как малыши

Раздел Технологии выходит при поддержке

Пока люди спорят о том сможет ли искусственный интеллект забрать у нас работу, а Boston Dynamics удивляет всех работами, которые прыгают лучше гимнастов, в Китае состоялся менее драматичный, но не менее интересный эксперимент. Впервые прошел футбольный матч между автономными гуманоидными роботами. Без драм, без угроз — только машинки, напоминающие маленьких детей, которые только учатся ходить, а потому забавные в своей неуклюжести.

В матче приняли участие четыре команды — по три робота в каждой. Они должны были играть по классическим футбольным правилам, хотя игра больше напоминала мультик: попытки устоять на ногах, неуклюжие удары, медленные реакции. Все это выглядело забавно, но это не просто шоу — за каждым роботом стояла команда исследователей, которые программировали его действия и навыки.

Соревнования организовала компания Booster Robotics, а управляли «мозгами» роботов студенты китайских университетов. Они создали алгоритмы для автономной работы роботов во время игры. Победу одержала команда THU Robotics из Университета Цинхуа, которая переиграла соперников из Китайского аграрного университета со счётом 5:3. И не потому, что роботы сильнее — просто алгоритмы оказались эффективнее.

Каждое действие на поле — это результат вычислений, реакция на ситуацию, адаптация к изменениям. Такие соревнования помогают не просто «обучить» робота, но и протестировать, как работают системы принятия решений в сложных условиях. По сути, это аналог искусственного интеллекта в компьютерных играх, только с выводом в реальный мир.

Пока что такие роботы не угрожают футболистам-профессионалам. Но зрители были в восторге — как и CEO Booster Robotics Чен Хао. Он уже задумывается о следующем шаге: матчи между роботами и людьми. Но добавляет, что перед этим необходимо обеспечить абсолютную безопасность.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Хотя сейчас это похоже на забавное представление, сам факт проведения такого турнира — важен. Ведь именно так и начинается путь к настоящему прорыву: с неудачных ударов, падений и первых голов. И хотя эти роботы еще не чемпионы, они уже стали платформой для развития технологий, которые в будущем могут найти применение в совершенно других сферах — от поиска и спасения до индустрии развлечений.

Пока что мы просто наблюдаем за тем, как машины обучаются. Но недалекое будущее обещает гораздо более интересные соревнования.

Источник: pcgamer

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.