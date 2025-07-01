В Steam массово продают ворованные инди-игры — один из пользователей предлагает более 70 «новых» релизов

В Steam участились случаи, когда мошенники воруют инди-игры и продают их под собственным именем

В большинстве случаев речь идет об играх, опубликованных на Itch.io — площадке для независимых разработчиков, где часто появляются оригинальные прототипы, демки или готовые продукты. Один из «предприимчивых» пользователей под ником «Me» успел закачать более 70 чужих проектов в Steam. Среди них были, как любительские проекты, так и полноценные релизы. Фактически пользователи по типу «Me» просто копируют чужую работу, добавляют ее в Steam, иногда без каких-либо изменений, и выставляют на продажу.

Одним из похищенных проектов стала HardCop2, которую вообще-то разработал Tokagrien, но ее опубликовали в Steam в феврале 2021 года. Далее «Me» похитил Dungeon Minesweeper Chronicles от Aftertea_time. Некоторые из этих игр стали платными: например, платформер Artificial Gravity Cat продается за 5 долларов, хотя другие, как Big Survivor, доступны бесплатно.

Большинство ворованных проектов уже исчезли из Steam, но часть еще остается в магазине. Пока ситуацию не заметит оригинальный разработчик или возмущенное сообщество — Valve почти не реагирует. Схема работает так: сначала кто-то ворует инди-игру, далее заливает ее в Steam, а потом просто ждет, пока ее уберут — если вообще уберут.

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Проблема не ограничивается только ПК. Похожая ситуация — на PlayStation и Nintendo Switch, где часто можно встретить подделки, примитивные копии или полные клоны популярных игр Большие платформы вроде Steam не слишком стремятся решать эту проблему, несмотря на доходы от продажи контента. А инди-разработчикам приходится самостоятельно тратить ресурсы, чтобы бороться с такими нарушениями, поскольку не имеют мощной юридической защиты, как крупные компании.

Источник: TechSpot