«Искусственный интеллект выполняет до 50% работы в Salesforce», — CEO Марк Бениофф

Калифорнийский гигант разработки CRM, баз данных и многих других продуктов и услуг активно привлекает ИИ к производству. В Salesforce он выполняет почти половину работы.

В недавнем интервью Bloomberg генеральный директор Salesforce Марк Бениофф рассказал, что искусственный интеллект выполняет 30-50% работы в компании. В начале 2025 года она сократила более 1000 должностей в рамках реструктуризации с привлечением ИИ.

«Всем нам нужно осознать, что искусственный интеллект может делать то, что мы делали раньше, и мы можем перейти к выполнению работы с более высокой ценностью», — говорит Бениофф.

Руководитель компании и миллиардер назвал увеличение использования искусственного интеллекта в рабочих задачах «цифровой трудовой революцией», оценив, что компания-разработчик программного обеспечения достигла около 93% точности этой технологии. По его словам, это очень хорошо, а достичь 100% нереально. Бениофф считает, что остальные поставщики ИИ находятся на гораздо более низком уровне, поскольку не имеют такого количества данных для анализа и обучения.

В связи с темой CNBC также приводит слова CEO Klarna Себастьяна Семятковского о том, что его компания сократила количество персонала на 40%, частично благодаря инвестициям в искусственный интеллект. CEO Amazon Энди Джасси также заявил, что гигант электронной коммерции будет использовать искусственный интеллект для сокращения рабочих мест Windows Central вспоминает прошлогодние слова технического директора OpenAI Миры Мурати относительно профессионального перераспределения под влиянием ИИ:

«Некоторые творческие профессии, возможно, исчезнут. Но, возможно, им вообще не стоило бы существовать, если контент, который от них исходит, не очень высокого качества».

Ранее глава Anthropic Дарио Амодей утверждал, что искусственный интеллект может писать до 90% кода — это кажется более радикальной оценкой. В свою очередь, Билл Гейтс считает, что с помощью ИИ люди смогут работать меньше.