Київський iOS-застосунок оренди квартир bird запрацював у Львові

У Львові від сьогодні запрацював iOS-застосунок для оренди квартир bird (не плутати з американським сервісом прокату електросамокатів) — розробники присвятили розширення географії доступності до четвертої річниці сервісу. Оновлення вже доступно в App Store.

Це стало можливим завдяки гранту, який нещодавно отримав стартап від Google в рамках ініціативи Google for Startups. В bird розповіли, що попри неймовірну кількість запитів на різні міста України обрали Львів, виходячи з попиту на оренду житла у місті Лева.

bird — сервіс для пошуку оренди квартир, який запустила команда ЛУН у 2018 році. Фактично це агрегатор, який збирає оголошення з понад 20 сайтів нерухомості. Розробники називають застосунок першим у своєму роді зі штучним інтелектом. До 2022 року bird працював виключно в Києві, а раніше цього року сервіс вийшов на міжнародний ринок та запустився у Лондоні. Наразі застосунок має 230 000 користувачів, а його рейтинг в App Store складає 4,9 бала із 5.

Одна з головних відмінностей та переваг Bird — зручна 3D-карта та фільтри, які допомагають відсортувати квартири за квадратурою, вибрати новобудови або будинки старого житлового фонду. Щодо заявленого “штучного інтелекту”, йдеться про інтелектуальні алгоритми, які видаляють з сервісу дублікати та показують лише актуальні варіанти.

Окремо розробники згадують нову функцію під глузливою назвою «бабцін ремонт», що відфільтрує житло за інтерʼєром та меблями, а також можливість власноруч обвести район, де в першу чергу цікавить оренда житла, переглянути наявні варіанти та підписатись на оновлення. За потреби користувачі можуть отримувати сповіщення про нові квартири у тому чи іншому районі.

У 2019 році bird отримав дві премії Red Dot, а лондонський застосунок здобув відзнаку product hunt of the day та of the week у червні 2022 року.