Bitfury предложила Украине готовую систему для проведения выборов на Blockchain

Технология Blockchain все чаще находит применение в самых разных сферах, никак не связанных с рынком криптовалют, с которым она ассоциируется в первую очередь. В начале этого месяца на этой технологии заработал обновленный Государственный земельный кадастр. Теперь же блокчейн-компания Bitfury заявила о готовности предоставить Украине техническое решение для проведения выборов с помощью технологии Blockchain. Сразу оговорим, что пока что все сводится к пилотным проектам в некоторых регионах.

Об этом в ходе панельной дискуссии на Ukrainian Blockchain Day заявил директор по маркетингу Bitfury Джордж Гивишвили.

По его словам, у Bitfury уже есть рабочая система голосования на Blockchain. Она была протестирована на одном из регионов Великобритании.

«Система полностью готова. Нам понадобится всего 2-3 недели на внедрение», – заявил менеджер.

Увы, никаких других подробностей – ни технических, ни финансовых – озвучено не было.

Отметим, что Bitfury Group – компания с офисами в США и других странах, специализирующаяся на разработке различных сервисов на технологии Blockchain. Ее гендиректор – Валерий Вавилов, как сообщается, стоял у истоков создания файлообменника Ex.ua, прекратившего свою работу в конце прошлого года.

Источник: liga.net