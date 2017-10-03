Государственный земельный кадастр Украины перешел на технологию Blockchain

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственным агентством электронного управления и Transparency International Украина презентовали обновленный Государственный земельный кадастр, который отныне будет работать на технологии Blockchain. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Отмечается, что внедрение технологии Blockchain позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, сделает невозможным их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой.

Напомним, Постановление о переходе Государственного земельного кадастра на Blockchain было принято на заседании Кабинета Министров Украины 21 июня 2017 года.

«Перевод земельного кадастра на технологию Blockchain — это очередной элемент трансформации земельных отношений, которую системно осуществляет правительство. Месяц назад был введен регуляторный мониторинг земельных отношений, а в ближайшее время аукционы по аренде государственных земель также будут осуществляться в режиме онлайн на технологии Blockchain», — заявил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

По его словам, повышение прозрачности земельных отношений предъявляет повышенные требования к обеспечению сохранности данных, и на сегодня самый высокий уровень защиты информации обеспечивает технология Blockchain.

В свою очередь директор Государственного агентства электронного управления Александр Рыженко отметил, что земельный кадастр стал вторым проектом в государственном секторе Украины, где применена технология Blockchain. В начале сентября эту же технологию внедрили в систему электронных торгов арестованным имуществом OpenMarket, и с ее использованием проведены первые в мире электронные торги. Он добавил, что до конца текущего года технологию Blockchain также начнет использовать Реестр имущественных прав.

При внедрении технологии экспертную помощь оказывала международная антикоррупционная организация Transparency International Украина, которая также стала внешним аудитором корректности функционирования системы. Соответствующий меморандум стороны подписали 16 июня текущего года. Техническую реализацию проекта поддержал один из мировых лидеров в сфере Blockchain, компания BitFury.