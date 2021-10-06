Биткоин впервые за несколько месяцев подорожал до $55 тыс.
Курс биткоина в ходе торгов 6 октября пересек отметку 55 тысяч долларов, следует из данных CoinDesk и CoinMarketCap. Так дорого криптовалюта предыдущий раз стоила пять месяцев назад — в мае 2021 года.
В ходе дальнейших торгов биткоин немного подешевел. По состоянию на 17:35 по Киеву, криптовалюта, по данным CoinDesk, стоила 54 260,88 долларов за одну единицу криптовалюты.
За последние два дня биткоин подорожал почти на $10 тыс. Курс главной криптовалюты резко пошел вверх после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать». Как обычно, в унисон с биткоином дорожают и другие криптовалюты.
- Дороже всего биткоин стоил в апреле 2021 года, тогда он достиг отметки $64 124 за единицу криптовалюты, после чего криптовалюта несколько месяцев держалась в коридоре $35-$40 тыс.
-
- В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект, который должен был легализовать криптовалюты в Украине, но 5 октября Зеленский наложил на него вето.