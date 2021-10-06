Биткоин впервые за несколько месяцев подорожал до $55 тыс.

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Курс биткоина в ходе торгов 6 октября пересек отметку 55 тысяч долларов, следует из данных CoinDesk и CoinMarketCap. Так дорого криптовалюта предыдущий раз стоила пять месяцев назад — в мае 2021 года.

В ходе дальнейших торгов биткоин немного подешевел. По состоянию на 17:35 по Киеву, криптовалюта, по данным CoinDesk, стоила 54 260,88 долларов за одну единицу криптовалюты.

За последние два дня биткоин подорожал почти на $10 тыс. Курс главной криптовалюты резко пошел вверх после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать». Как обычно, в унисон с биткоином дорожают и другие криптовалюты.