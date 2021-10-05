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Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать»

Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать»

Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать»

Стоимость биткоина в ходе торгов 5 октября превысила 50 тысяч долларов — после того, как Bank of America (один из крупнейших американских банков) охарактеризовали криптовалюту как новый класс активов, обратил внимание Bloomberg.

В BofA заявили, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать». В отчете также отмечается, что на Уолл-стрит растет интерес к криптовалютам, несмотря на ограничения на майнинг и расследования против крупнейших криптовалютных бирж со стороны Китая.

 

Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов после заявления Bank of America, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать»

За последние сутки биткоин подорожал на 5% и это впервые главная криптовалюта мира взяла рубеж в 50 тысяч долларов после недавнего резкого падения фоне введения полного запрета на криптовалютные транзакции в Китае.

Центробанк Китая объявил все операции с криптовалютой незаконными. Котировки Bitcoin, Ethereum и других криптовалют посыпались

Как это обычно происходит, вместе с Bitcoin подорожали другие альткоины.

  • В начале сентября Верховная Рада приняла законопроект, который легализует криптовалюты в Украине, и в ближайшие полгода регуляторы рынка виртуальных активов должны создать необходимые нормативные акты для их полноценного использования.
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