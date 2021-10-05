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Стоимость биткоина в ходе торгов 5 октября превысила 50 тысяч долларов — после того, как Bank of America (один из крупнейших американских банков) охарактеризовали криптовалюту как новый класс активов, обратил внимание Bloomberg.

В BofA заявили, что рынок криптовалют «слишком большой, чтобы его игнорировать». В отчете также отмечается, что на Уолл-стрит растет интерес к криптовалютам, несмотря на ограничения на майнинг и расследования против крупнейших криптовалютных бирж со стороны Китая.

За последние сутки биткоин подорожал на 5% и это впервые главная криптовалюта мира взяла рубеж в 50 тысяч долларов после недавнего резкого падения фоне введения полного запрета на криптовалютные транзакции в Китае.

Как это обычно происходит, вместе с Bitcoin подорожали другие альткоины.