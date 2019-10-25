Бизнес по выпуску LCD панелей стал убыточным для LG из-за засилья дешёвых китайских дисплеев, по словам CEO, выживание компании находится под угрозой





Компания LG является крупнейшим производителем ЖК-панелей в мире. Но из-за наводнения рынка более дешёвыми панелями этого типа из Китая, компания терпит убытки. Об этом свидетельствуют данные финансового отчёта LG за третий квартал 2019 года.

В частности, продажи в третьем квартале 2019 года снизились на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сумма операционного убытка за отчётный период составила $372 млн. Т это первый операционный убыток компании по итогам третьего квартала за последние 8 лет. Как правило, третий квартал является очень хорошим для LG, так как он совпадает с крупными закупками Apple накануне выпуска новых моделей iPhone. С учётом этого, новый генеральный директор Чон Хон Янг заявил в своем первом обращении к сотрудникам, что «выживание компании находится под угрозой».

Такая плачевная ситуация сложилась в результате того, что из-за перепроизводства и больших объёмов поставок из Китая средняя цена телевизионной панели только за минувший год упала на 20-30%. Это вынудило японских и тайваньских поставщиков выйти из гонки, и они не хотят наращивать производство. По словам источника из отрасли: «Это худший избыток предложения в истории» и «Никто не сможет получить прибыль».

Известные китайские поставщики ЖК-панелей, в том числе BOE и China Star Optoelectronics Technology, при поддержке правительства в последние 4 года активно строили новые заводы, которые превзошли южнокорейские, тайваньские и японские компании, которые ранее были тяжеловесами в этой отрасли. Одна фабрика для производства панелей, как правило, требует инвестиции в сумме около $4 млрд. И упомянутые выше южнокорейские, тайваньские и японские производители, включая LG, не могут потратить такие крупные суммы, не обладая поддержкой правительств. Поэтому им трудно соответствовать производственным мощностям, которые в последнее время появились у китайских компаний.

Пока что единственным игроком на рынке, который может успешно противостоять экспансии китайских производителей, является компания Samsung. Она является крупнейшим производителем смартфонов и имеет диверсифицированное производство. Благодаря этому в прошлом году она смогла получить операционную прибыль в сумме $44 млрд, из которых $11 млрд планируется инвестировать в производство высококачественных дисплеев на базе технологии квантовых точек (OLED). Производство OLED панелей является прибыльным (пока что) для компании LG. Но из-за малых объёмов их производства (2,5 млн OLED панелей против 200 млн LCD панелей в прошлом году), эта прибыль нивелируется за счёт убытка от ЖК направления бизнеса.

Учитывая, что китайские компании также планируют массово выпускать OLED панели, в скором времени и это направление может стать убыточным для LG.

Источник: gizmochina