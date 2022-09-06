Blizzard считает слово «Azov» нацистским и блокирует его использование в своих играх

Компания Blizzard запретила использование слова «Azov» в своих играх, так как считает его связанным с нацизмом и военными преступлениями. Об этом рассказал игрок Артём на странице «Український Гік».

В один из не самых прекрасных дней Артём обнаружил, что ему заблокирована возможность общаться в игре Diablo Immortal, а название его клана Azov изменено на техническое. Он обратился в службу поддержки, где ему ответили, что название клана нарушает Нормы поведения. И предложили использовать другое название клана.

Артёма такой ответ не удовлетворил, он настаивал, что название клана не нарушает правил, а представляет собой историческое название территорий, примыкающих к Азовскому морю. Потому Артём требовал вернуть клану его предыдущее название. На это пришёл новый ответ следующего содержания:

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«В связи с тем, что название «Azov» напоминает название полка «Azov», который «вызывал споры из-за его ранних и якобы продолжающихся связей с ультраправыми группами и неонацистской идеологией, использования противоречивой символики, связанной с нацизмом, и утверждения, что члены группы участвовали в пытках и военных преступлениях» Мы не допустим ничего подобного в наших играх»

Таким образом, служба поддержки Blizzard полностью повторяет слова российской пропаганды.

«Лично для меня эта компания больше не существует и моё отношение к ней резко негативное. Это официальное оскорбление Украины, как по мне», — возмущён Артём.

Редакция ITC.UA связалась с Артёмом. Он уточнил, что общался е европейской службой поддержки Blizzard (так указано на сайте). После получения такого неудовлетворительного ответа он также дополнительно обратился в американскую службу поддержки. На момент подготовки материала ответ от неё ещё не поступил.

Источник: Facebook