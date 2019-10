Blizzard заблокировала на год профессионального игрока в Hearthstone за политические заявления, Epic Games заявила, что не будет следовать такой практике

Компания Epic Games, которая занимается разработкой и продвижением игры Fortnite, заявила, что она не будет блокировать игроков или создателей контента за политические высказывания. Это заявление было сделано вскоре после того, как Blizzard заблокировала профессионального игрока в Hearthstone за высказывание заявлений, связанных с акциями протеста в Гонконге.

На минувших выходных Blizzard запретила игроку Ng «Blitzchung» Вай Чунг участвовать в турнирах после того, как он выразил поддержку протестующим в Гонконге. В воскресном интервью после игры в Hearthstone он сказал: «Освободите Гонконг. Революция нашего поколения!». В качестве наказания за это высказывание Blizzard запретила Ng «Blitzchung» участвовать в любых турнирах в течение всего года (начиная с 5 октября). Кроме того, Blizzard удерживает любые призовые выплаты, которые он получил бы в турнире Grandmasters в выходные дни. Сообщается, что эти утраченные выигрыши составляют около $10 тыс.

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj

@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g

— 🎃 Inven Global 🎃 (@InvenGlobal) October 6, 2019