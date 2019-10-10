Blizzard заблокировала на год профессионального игрока в Hearthstone за политические заявления, Epic Games заявила, что не будет следовать такой практике





Компания Epic Games, которая занимается разработкой и продвижением игры Fortnite, заявила, что она не будет блокировать игроков или создателей контента за политические высказывания. Это заявление было сделано вскоре после того, как Blizzard заблокировала профессионального игрока в Hearthstone за высказывание заявлений, связанных с акциями протеста в Гонконге.

«Epic поддерживает право каждого выражать свои взгляды на политику и права человека. Мы не будем запрещать или наказывать игрока Fortnite или создателя контента за то, что он говорит на эти темы», — заявил представитель Epic Games.

На минувших выходных Blizzard запретила игроку Ng «Blitzchung» Вай Чунг участвовать в турнирах после того, как он выразил поддержку протестующим в Гонконге. В воскресном интервью после игры в Hearthstone он сказал: «Освободите Гонконг. Революция нашего поколения!». В качестве наказания за это высказывание Blizzard запретила Ng «Blitzchung» участвовать в любых турнирах в течение всего года (начиная с 5 октября). Кроме того, Blizzard удерживает любые призовые выплаты, которые он получил бы в турнире Grandmasters в выходные дни. Сообщается, что эти утраченные выигрыши составляют около $10 тыс.

Blizzard отреагировал на критику, отметив в своём заявлении, что «он имеет право выражать свои мысли и мнения», но Ng «Blitzchung» нарушил правило соревнования, которое запрещает игрокам делать что-либо, что может привести к «публичному ухудшению [их] репутации», обидеть «часть или группа людей», или повредить имиджу Blizzard.

После этого форумы Blizzard и ветки обсуждений, посвящённые играм компании, были буквально атакованы разгневанными фанатами, которые осуждали блокирование игрока. Они оставляли сообщения и мемы, призывающие игроков бойкотировать саму компанию Blizzard и выпускаемые ею игры, такие как World of Warcraft, Overwatch и Hearthstone.

Но одними лишь фанатами скандал не ограничился, он добрался и до коридоров власти в США. Сенаторы от обеих партий также выступили с заявлениями или опубликовали сообщения в социальных сетях, критикуя решение Blizzard. В частности, сенатор Рон Уайден заявил следующее:

«Blizzard показывает, что она готова унизить себя, чтобы угодить Коммунистической партии Китая».

Он продолжил:

«Ни одна американская компания не должна подвергать цензуре призывы к свободе, желая быстро заработать деньги».

Источник: The Verge