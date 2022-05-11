Торговцы фьючерсами за последние 24 часа потеряли $106 млн на токене TerraUSD

Около 58% трейдеров делали фьючерсные ставки на более высокие цены на токены LUNA, несмотря на вчерашнее падение. Этот шаг привел к ликвидации на сумму более $63 млн, что выше, чем обычно, и является одним из крупнейших в истории фьючерсов LUNA.

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Ликвидации на LUNA за последние 24 часа превысили $106 млн.

Издание CoinDesk добавляет, что еще есть сумма неурегулированных фьючерсных контрактов на $387 млн и впереди может быть больше волатильных ценовых движений.

Стейблкоины, такие, как UST, поддерживаются корзиной активов на основе LUNA и биткоина (BTC), и не зависят от централизованных сторон, которые бы могли хранить эти активы. На этой неделе UST потерял свою привязку и упал до $0,66 в понедельник, а затем восстановился до уровня $0,90 во вторник.

Среда не была столь благоприятной с точки зрения восстановления: UST упал ниже $0,35 на падении интереса со сторон трейдеров. Такое падение не спасла даже некоммерческая организация Luna Foundation Guard (LFG), которая имела резервную поддержку LUNA. Им пришлось ликвидировать активы в биткоинах, пытаясь спасти привязку UST.

Падение LUNA стало одним из самых крутых для основных криптовалют за последнее время. Цены упали на 85% за последние 24 часа, поскольку трейдеры оценили риски токенов LUNA из-за потери привязки TerraUSD (UST) к доллару.

Частично падение LUNA объясняют тем, что материнская компания Terra, по-видимому, выпустила больше токенов для продажи на открытом рынке и сбора денег для поддержки UST. Предполагалось, что LUNA стоимостью $1 можно обменять ровно на 1 UST или наоборот. Дополнительный выпуск мог способствовать резкому падению цен на LUNA за последние 24 часа.