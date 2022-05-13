Bloomberg: лидер PlayStation Джим Райан разослал сотрудникам странное письмо про аборты в США и закончил его рассказом о первом дне рождении своих кошек

Часть сотрудников Sony Group Corp. негодует после того, как получила электронное письмо от президента и исполнительного директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана. В своем сообщении он призвл сотрудников «уважать различия во мнениях» по поводу прав на аборт в США. И закончил послание пятью абзацами о первом дне рождения своих двух кошек. Электронное письмо начинается с отсылки к недавней утечке проекта решения Верховного суда США о намерении отменить знаменательное дело Роу против Уэйда 1973 года, которое легализовало аборты по всей стране.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Сотрудники многих корпораций ощутили на себе давление со стороны сотрудников, которые хотели услышать комментарии боссов. Например, Bungie, разработчик игры Destiny, на прошлой неделе назвала это решение «прямой атакой на права человека».

В электронном письме, которое оказалось в распоряжении Bloomberg, президент PlayStation Джим Райан напрямую не высказался по поводу права на аборт. Вместо этого он написал, что его компания и ее сообщество «многогранно и разнообразно, придерживается разных точек зрения». А также, что сотрудники должны «уважать различия во мнениях между всеми внутренними и внешними сообществами».

«Уважение не равно согласие. Но это имеет основополагающее значение для того, кем мы являемся как компания и как ценный глобальный бренд», — написал Райан и добавил, что «хотел бы поделиться чем-то беззаботным, чтобы вдохновить всех помнить о балансе, который может помочь снять стресс от неопределенности в мире».

Вот после этого он и рассказал о том, что у двух его кошек недавно был первый день рождения, какие торты они получили, что хотел бы завести собаку. И на это ушло несколько абзацев.

По данным Bloomberg, сотрудники нескольких студий PlayStation выразили свое недовольство тоном электронного письма. Некоторые женщины заявили о пренебрежении своими правами. А другие работники отметили, что еще «никогда так не злились на кошачий день рождения».