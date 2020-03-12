Bloomberg: после провала «революционных» AR-очков стартап Magic Leap, собравший без малого $3 млрд, ищет покупателя

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Согласно свежей публикации Bloomberg, американский разработчик гарнитуры дополненной реальности Magic Leap, оказавшийся в очень затруднительном положении после полного фиаско очков дополненной реальности Magic Leap One, испытывает серьезные финансовые трудности и рассматривает вариант продажи всего бизнеса.

Собеседники Bloomberg рассказали, что Magic Leap изучает потенциальные сделки с крупными технологическими компаниями, включая Facebook и Johnson & Johnson, оценивая бизнес в немалые $10 млрд. Как отмечает издание, при столь высокой оценке найти покупателя на свои активы Magic Leap будет весьма непросто.

И хотя непосредственно в переговоры о продаже руководство Magic Leap пока не вступало ни с одним из потенциальных покупателей, Facebook якобы ясно дала понять, что она совсем не заинтересована в покупке технологий Magic Leap.

По словам аналитиков, если в конечном итоге Magic Leap чудом удастся найти покупателя, который согласится выложить столь большую сумму, то последнему придется несколько лет «нести стартап на своей спине». Дело в том, что устройства дополненной реальности еще не скоро станут массовым продуктом; сейчас они слишком дорогостоящие и используются сугубо бизнесом в определенных сценариях. Здесь можно вспомнить о долгожданной гарнитуре дополненной реальности, которая вполне могла поспособствовать популяризации подобных устройств. Но, ориентируясь на последние данные, Apple отложила выпуск первой гарнитуры AR до 2022 года, а релиз более компактных очков дополненной реальности — до 2023 года.

Кроме того, в нынешних условиях с коронавирусной пандемией, шансы у Magic Leap продаться по хорошей цене очень невысокие.

Стартап Magic Leap основал Рони Абовиц в 2010 году. С тех пор он привлек суммарно без малого $3 млрд инвестиций от нескольких инвесторов, включая Google, Alibaba Group и медиахолдинг AT&T.

В августе 2018 года Magic Leap начала ограниченные продажи комплектов для разработчиков Magic Leap One Creator Edition по цене $2295, а журналисты, опробовав новинку, поспешили заявить, что чуда не случилось, а сооснователь Oculus и вовсе назвал гарнитуру Magic Leap «печальным хламом».

В декабре прошлого года издание The Information рассказывалo, что за полгода Magic Leap удалось продать всего шесть тысяч устройств при изначальном плане в 1 млн.

Источник: Bloomberg