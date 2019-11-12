Не ждите «нестыдные» очки дополненной реальности Apple минимум до 2023 года





На прошлой неделе мы узнали, что разрабатывать стереоскопическую гарнитуру дополненной реальности Apple помогает компания Valve, которая весной представила гарнитуру виртуальной реальности Index. Теперь же издание The Information со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Apple планирует выпустить свою первую гарнитуру AR в 2022 году, тогда как релиз более компактных очков дополненной реальности намечен на 2023 год.

Уже давно ходят слухи, что Apple работает над гарнитурой или очками дополненной реальности, потенциально способной совершить новую революцию в индустрии и произвести эффект, сравнимый с появлением на рынке iPhone. В прошлом месяце появилось первое официальное подтверждение факта разработки устройства и предполагалось, что оно выйдет на рынок в 2020 году. Новые и гораздо более поздние сроки были озвучены на закрытом пресс-брифинге команды инженеров Apple. Судя по всему, в нынешнем виде технология еще очень сырая и нуждается в доработке — отсюда и столь поздние сроки.

Собеседники The Information также рассказали новые подробности о гарнитуре дополненной реальности Apple, проходящей под модельным номером N301. Именно она должна выйти первой. По словам информаторов, она будет похожа на более компактную версию гарнитуры Oculus Quest. Устройство будет сочетать возможности AR и VR, в оснащение войдут внешние камеры для построения трехмерного окружения (отрисовка очертаний людей, мебели и целых помещений) и встроенный дисплей высокого разрешения для демонстрации контента VR и смешивания виртуальных объектов с предметами из реального окружения посредством наложения первых на вторые. Инженерам сообщили, что с 2021 года к проекту подключатся разработчики ПО.

За дебютной AR-гарнитурой Apple последуют компактные и легкие очки под кодовым названием N421, которые уже можно будет с комфортом использовать на протяжении длительного времени и носить на улице, не переживая за свой внешний вид. Оригинальная гарнитура для повседневного использования не подойдет ввиду слишком громоздкой конструкции.

Собеседники The Information рассказали, что «текущие прототипы выглядят как дорогостоящие солнцезащитные очки с толстыми оправами, в которых находятся аккумулятор и прочая электроника». По словам человека, который видел прототипы своими глазами, Apple также разрабатывает специальные линзы, темнеющие во время работы для очевидной индикации статуса устройства.

После публикации The Information ресурс Bloomberg независимо подтвердил, что Apple «недавно» решила перенести выпуск первой гарнитуры дополненной реальности с 2020 года на более поздний срок. Гибридное устройство AR/VR будет «ориентировано на игры, просмотр видео и виртуальные встречи», по словам редактора Bloomberg Марка Гурмана.

И гарнитура, и очки, которые выйдут следом, будут использовать «новую систему 3D-камер». Последняя станет эволюционным развитием системы Face ID, которую сегодня используется в iPhone и iPad Pro. Новая времяпролетная камера ToF, как ожидается, дебютирует в новом iPad Pro, который должен выйти в начале следующего года. Это сходится с данными аналитика Мин-Чи Куо — он также утверждал, что эта новая камера, призванная расширить возможности AR, дебютирует на iPad Pro, а затем появится и в iPhone 2020 года.

Что же, теперь ситуация с гарнитурой и очками дополненной реальности Apple проясняется. Первой на рынок выйдет гарнитура. Ранее тот же Мин-Чи Куо утверждал, что она будет скорее аксессуаром для iPhone по аналогии с первым поколением Apple Watch. Следом же дебютируют те самые революционные очки дополненной реальности, с которыми Apple должна показать всем, как нужно делать массовое устройство AR.

Остается вспомнить как в старом интервью The Independent в 2017 году Тим Кук назвал дополненную реальность такой же «большой идеей, как и смартфоны».

«Смартфоны ориентированы на всех людей, мы не позиционируем iPhone как устройство для определенной аудитории или жителей каких-то стран. iPhone предназначен для всех. Думаю, дополненная реальность, как идея, так же велика, она огромна». Тим Кук, глава Apple.

Источник: The Information и Bloomberg