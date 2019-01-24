Blue Origin запустила и успешно посадила ракету New Shepard с капсулой для экспериментов NASA

Частная аэрокосмическая компания Blue Origin успешно провела беспилотный испытательный полет. Таким образом, это был уже десятый раз, когда компании удалось отправить в космос свою многоразовую ракету New Shepard и вернуть её. Этот тест был особенно примечателен, поскольку в капсуле было проведено восемь исследовательских экспериментов NASA.

Ракета была отправлена в испытательный полёт в среду с завода компании в Техасе в 10:05 по местному времени. Ракета New Shepard вывела в суборбитальное пространство капсулу с оборудованием NASA, достигнув высоты более 66 миль (около 106,2 км). Вся миссия от запуска до приземления ракеты длилась 10 минут и 15 секунд. Ракета, для которой это был уже четвёртый запуск в космос, вернулась на землю и приземлилась вертикально, как и предполагалось. Капсула спустилась с парашютом обратно на землю и приземлилась на западе равнин Техаса.

Blue Origin планирует к концу года приступить к пилотируемым запускам. Ракета New Shepard, использовавшаяся для запуска в среду, была рассчитана на транспортировку людей. Тем не менее, пока нет уверенности в том, что до конца 2019 года будет осуществлен пилотируемый запуск ракеты. Blue Origin уже планировала осуществить запуск с экипажем в 2017 году, а затем – в 2018 году. Но этого так и не произошло.

Источник: Engadget