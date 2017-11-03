BMW, Mercedes, Volkswagen и Ford создали совместное предприятие IONITY, которое к 2020 году построит 400 скоростных зарядных станциях для электромобилей на всех крупных автомагистралях Европы

Крупнейшие мировые автопроизводители BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group, включая подразделения Audi и Porsche, объявили сегодня о создании совместного предприятия IONITY, которое построит паневропейскую сеть мощных зарядных станций для электромобилей. Все участники получил равные доли в новой компании, при этом они приглашают других автопроизводителей помочь расширять новую сеть электрозаправок.

Первые 20 станций сети IONITY откроют уже в этом году, их разместят на крупных автомогистралях Германии, Норвегии и Австрии с интервалом 120 км в партнерстве с сетями “Tank & Rast”, “ Circle K” и “OMV”. В начале следующего года создатели сети собираются довести количество зарядных станций до 50 штук, в конце 2018 года – превысить отметку в 100 электрозаправок, а к 2020 году рассчитывают установить и запустить порядка 400 станций на всех главных европейских магистралях.

Зарядные станции High-Power Charging (HPC) будут рассчитана на обслуживание нескольких электромобилей одновременно, при этом каждый “порт” будут располагать мощностью до 350 кВт, что позволит снизить время заряда аккумуляторов. Станции будут построены на стандарте Combined Charging System (CCS), который подходит как для существующих, так и для будущих электромобилей вышеперечисленных и других автопроизводителей.

Источник: IONITY