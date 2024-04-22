Новости Авто 22.04.2024 в 11:54 comment views icon

BMW и LEXUS в лидерах. В Украине выросли продажи элитных авто — более 2,8 тыс. в первом квартале 2024 года

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Катерина Даньшина

Автор новостей

За первые 3 месяца 2024 года украинцы приобрели более 2,8 тысячи авто премиум-класса, что на 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным ассоциации «Укравтопром», в этом году премиальные авто охватили 17% рынка новых легковушек, тогда как в прошлом году их доля составляла почти 25%.

Более половины продаж в первом квартале приходилась на Киев, Днепропетровскую и Одесскую области, а наибольшей популярностью пользовались такие бренды, как BMW, LEXUS и AUDI:

  • BMW — 736 единиц
  • LEXUS — 491 единица
  • AUDI — 421 единица

Всего по итогам первого квартала 2024 года в Украине зарегистрировано 16 660 новых легковых автомобилей — на 49% больше, чем в прошлом году.

Также в течение января-марта 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто китайского производства — на 75% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Из этого количества: новых — почти 3 тыс. ед. (+114%), а б/у— около 1,2 тыс. ед. (+21%).

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