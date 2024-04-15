Электромобили китайского производства продолжают перекраивать ландшафт автомобильно-электромобильного рынка Украины — убедиться можно, взглянув на свежую статистику Укравтопрома по самым популярным моделям в первом квартале 2014 года.

В течение января-марта 2024 года украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто китайского производства — на 75% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Из этого количества: новых — почти 3 тыс. ед. (+114%); подержанных — около 1,2 тыс. ед. (+21%).

И здесь можно выделить три ключевых момента:

В первом квартале автомобили китайского происхождения заняли 18% рынка новых легковушек в Украине.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 85%.

В сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля «китайцев» составляла 2%.

Неизменным лидером продаж в Украине остается электрический кроссовер Volkswagen ID.4 несмотря на то, что официально у нас он до сих пор не продается. Подробнее — рассказывали здесь. Также в топ-3 среди новых стабильно держатся бестселлеры Honda e:NS1 и BYD Song Plus.

Самые популярные в Украине авто из Китая за первый квартал

Топ-5 самых популярных новых моделей легковушек китайского происхождения в Украине в I кв. 2024 года 1. Volkswagen ID.4 — 750 од;

2. Honda e:NS1 (база — Honda HR-V) — 255 ед;

3. BYD Song Plus — 227 ед;

4. Nissan Ariya — 189 ед;

5. Geely Atlas Pro — 164 ед. Топ-5 самых популярных подержанных легковых авто из Китая в I кв. 2024 года 1. Volkswagen ID.4 — 350 од;

2. Nissan Ariya — 103 ед;

3. Honda eNS1 — 99 ед;

4. Toyota bZ4X — 70 ед;

5. Volkswagen ID.6 — 48 ед. Онлайн-курс "Продуктова аналітика" від Laba. Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом. Дізнатись більше про курс

В 2023 году в мире было продано около 14,2 млн электрических авто (10 млн BEV + 4,2 млн PHEV/EREV) — 16% от общего объема продаж, и на конец 2023-го глобальный авторпарк насчитывал около 40 миллионов активно эксплуатируемых электрокаров (из них 70% — BEV, а остальные 30% — PHEV). Ожидается, что в 2024 году глобальные продажи электромобилей достигнут 17,8 млн единиц (+25% к результату 2023 года), а их доля возрастет до 25%. При этом продажи BEV вырастут до 12,8 млн. Еще интересный факт — в марте парк электромобилей Украины превысил 100 тыс. — увеличению спроса способствуют, среди прочего, низкая стоимость электроэнергии и налоговые льготы — нулевая ставка растаможки и отсутствие НДС (сейчас только акциз — €1 за кВт⋅ч емкости аккумулятора).