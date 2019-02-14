BOE обошла LG и стала крупнейшим в мире поставщиком LCD панелей для телевизоров и мониторов

Недавно компания BOE переманила у LG крупный заказ на поставку OLED панелей для смартфона Huawei Mate 20 Pro. А теперь компания также смогла опередить LG и стать крупнейшим в мире поставщиком LCD панелей для телевизоров и мониторов.

По данным аналитической компании Sigmaintell Consulting, в минувшем году BOE реализовала 54,3 млн панелей для телевизоров и 37,3 млн панелей для мониторов. Совокупный объём поставок LCD панелей составил 91,6 млн устройств. В то же время компания LG отгрузила 48,6 млн панелей для телевизоров и 34,5 млн панелей для мониторов. Общий объём реализации у LG составил 83,1 млн единиц.

Вместе с тем, аналитики ожидают дальнейшего усиления конкуренции в 2019 году. Компании CEC-Panda LCD Technology и China Star Optoelectronics Technology (CSOT) намерены нарастить объёмы производства и внедрять агрессивные ценовые стратегии. CEC-Panda LCD Technology будет активно конкурировать в сегменте 21,5-, 23,8- и 32,5-дюймовых панелей. В то же время CSOT сфокусируется на 21,5-, 23,6- и 31,5-дюймовых панелях. Кроме того, CEC-Panda LCD Technology вступит в активную конкурентную борьбу в сегменте топовых мониторов, где сейчас господствуют AU Optronics и LG Display. Вместе с тем, CSOT намерена заняться массовым производством изогнутых игровых мониторов.

Источник: gsmarena