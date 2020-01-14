Более 50 организаций призвали Google заняться проблемой никому ненужных предустановленных приложений в Android





Более 50 организаций, включая Privacy International, Digital Rights Foundation, DuckDuckGo и Electronic Frontier Foundation, написали открытое письмо компании Alphabet и главе Google Сандару Пичаи. Авторы письма высказывают опасения по поводу предустановленного на Android-смартфоны программного обеспечения категории bloatware (ресурсоёмкие предварительно установленные приложения, которые пользователю не нужны, но навязываются ему производителями). В письме говорится, что такое ПО несёт риск конфиденциальности потребителей.

В открытом письме говорится, что все OEM-производители Android-устройств предварительно устанавливают на свои гаджеты различные приложениями, которые нельзя удалить стандартными средствами. При этом из-за своих привилегированных пользовательских разрешений они могут обойти модель разрешений Android. Это позволяет им получить доступ к микрофону, камере и местоположению без вмешательства и одобрения со стороны пользователя. Это привело к тому, что многие производители смартфонов собирали пользовательские данные без их явного разрешения и использовали их в своих интересах.

Таким образом, группа призывает Google внести некоторые изменения в то, как Android обрабатывает предустановленные приложения. Авторы письма хотят, чтобы компания предоставила пользователям возможность окончательно удалить все предустановленные приложения на своих устройствах. Хотя некоторые предварительно загруженные приложения можно отключить на Android-устройствах, они продолжают выполнять некоторые фоновые процессы, что делает их отключение спорным. К тому же, в таком режиме они продолжают потреблять системные ресурсы.

Авторы открытого письма также просят Google убедиться, что предустановленные приложения проходят ту же проверку, что и все приложения, представленные в магазине Google Play (хотя как мы знаем, и в магазине можно встретить вредоносные приложения, Google периодически устраивает чистки и удаляет найденных нарушителей). Они также хотят, чтобы все предустановленные приложения обновлялись через Google Play, даже если на устройстве не зарегистрирован пользователь. Google также не должна сертифицировать устройства по соображениям конфиденциальности, если обнаружит, что OEM-производитель пытается нарушить конфиденциальность пользователей и воспользоваться их данными.

Источник: neowin