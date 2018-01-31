За прошлый год Google удалила из магазина Play Store более 700 тыс. поддельных и вредоносных Android-приложений

Компания Google отчиталась о результатах работы в прошлом году в части повышения безопасности операционной системы Android.

Google утверждает, что за прошлый год из официального магазина Google Play Store было удалено 700 тыс. приложений для Android, нарушающих внутренние правила Google. Это на 70% превышает показатель 2016 года. Также компания отмечает, что преуспела не только в удалении постфактум, но и в предотвращении самого появления подобных приложений в своем фирменном магазине. В частотности, поисковый гигант заверяет, что 99% таких вот скверных приложений удалось обнаружить и ликвидировать еще до первой установки кем-либо из пользователей.

Свои последние успехи в обнаружении и предотвращении распространения разного рода нечестивых приложений Google связывает с достижениями в области машинного обучения.

Поисковый гигант отдельно выделяет три основных категории таких приложений-нарушителей: поддельные версии популярных приложений, приложения с противоправным контентом (порнография, а также пропаганда насилия, ненависти и прочих незаконных действий) и потенциально опасные приложения» (Potentially Harmful Apps, PHA).

По словам Google, приложения-подделки, маскирующие под различные популярные сервисы, на протяжении всего 2017 года продолжали пользоваться наибольшей популярностью среди злоумышленников. За весь прошлый год Google удалила примерно четверть миллиона таких приложений. Также многочисленные механизмы и системы защиты, внедренные компанией, удалили «десятки тысяч» приложений с противоправным контентом.

Доля потенциально опасных приложений оказалась наименьшей, но именно в таком ПО Google видит наибольшую угрозу. К этой категории компания относит трояны-вымогатели и прочее вредоносное ПО, норовящее всеми способами украсть персональные данные пользователей. Так вот, за прошлый год компании удалось снизить количество установок таких вредоносных программ для Android примерно на 50%. Главная заслуга в этом принадлежит комплексу средств проверки приложений на наличие вредоносного кода, объединенных под общим названием Google Play Protect.

Впрочем, злоумышленники тоже не сидят сложа руки и насколько бы хорошей не была защита Google, иногда им удавалось ее пробить. К примеру, в августе стало известно, что Google удалила из Play Store около 300 Android-приложений, причастных к организации DDoS-атак. Не стоит забывать и хорошую подделку WhatsApp, которую из Google Play скачали более миллиона раз, прежде чем компания ее удалила. Ну и самый свежий пример – в начале этого месяца в Play Store обнаружили около 60 игр с вредоносным кодом, показывающим запрещенную порнографическую рекламу. Причем некоторые из этих игр были предназначены для детей.

Google признает, что ей есть над чем работать и обещает и дальше улучшать текущие методы и системы, использующие технологии машинного обучения для борьбы со злоумышленниками, распространяющими вредоносные ПО с целью обеспечения более высокого уровня безопасности ОС Android.

Источник: Google