Больше никаких привилегий. Владельцы Google Pixel 4 и 4 XL не получат безлимитное хранилище в Google Photos для хранения фото и видео без потери качества





Новые смартфоны Google Pixel 4 и 4 XL лишились серьезного преимущества над конкурентами, связанного с Google Photos. Речь о бесплатном неограниченном пространстве для хранения для фотографий и видеороликов в оригинальном качестве, которое шло приятым бонусом ко всем прошлым моделям Pixel, за исключением младших Pixel 3a и 3a XL.

Представитель Google подтвердил источнику, что для новых Pixel 4 и 4 XL это предложение не действует.

Не лишним будет отметить, что безлимитное хранилище в Google Photos для хранения фото и видео без сжатия предлагалось только для первого поколения Pixel, тогда как для второго и третьего Google ввела ограничения по времени: владельцы Pixel 2 смогут пользоваться привилегиями до конца 2020 года, а обладатели Pixel 3 — до 31 января 2022 года. После этого для них действовать точно такие же условия, как и для всех владельцев смартфонов с Android: безлимитное пространство, но только со сжатием. Эти же условия справедливы и для владельцев Google Pixel 4 и 4 XL.

Что касается причин такого решения, они очевидны: Google же надо как-то продавать платные тарифные планы с дополнительным пространством в облачном хранилище Google One. В пользу этого говорит и то, что для владельцев Pixel 4 и 4 XL компания Google предлагает бесплатный пробный период в три месяца на 100-гигабайтный план в Google One. А также то, что в базовых конфигурациях Pixel 4 и 4 XL стоимостью $800 и $900 соответственно предлагают всего 64 ГБ флэш-памяти.

Источник: The Verge