Boring Company Илона Маска получила внешнее инвестирование в сумме $120 млн





План Илона Маска соединить крупные города при помощи туннелей Hyperloop вызвал интерес среди инвесторов. Компания Boring Co. санкционировала продажу акций на $120 млн.

Это первая внешняя инвестиция для компании Маска, которая планирует построить подземные туннельные системы для ускоренного перемещения между такими городами, как Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия, или из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Основными инвесторами выступили 8VC из Кремниевой долины и Vy Capital, базирующаяся в Дубае. Компания Future Ventures, которая поддерживала другие предприятия Маска, такие как Tesla и SpaceX, также внесла свой вклад в данный раунд финансирования. С учётом новых средств, транспортный стартап Маска теперь оценивается в $920 млн.

Внешние инвестиции появились через несколько месяцев после того, как Boring Co. получила своего первого клиента — Las Vegas Convention Center. Компания подписала контракт на сумму $48,6 млн, который предусматривает строительство туннеля, позволяющего перемещать людей по территории LVCC, занимающей площадь в 200 акров (около 0,81 км2).

Источник: Engadget