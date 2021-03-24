Браузер Chrome будет по умолчанию использовать протокол HTTPS для вводимых адресов





Ранее при частичном введении в адресную строку URL сайта, браузер Googe Chrome загружал домен через протокол HTTP. Но в скором времени этот подход изменится.

Версия Chrome 90 по умолчанию будет использовать безопасный протокол HTTPS, когда пользователь вводит адрес сайта без указания конкретного протокола. Новая настройка по умолчанию будет применяться в настольной версии Chrome и версии для Android. В дальнейшем такая же функция появится и в Chrome для iOS.

Предполагается, что сайт, который пользователь намерен посетить, уже поддерживает HTTPS. Если же сайт ещё не поддерживает протокол HTTPS, браузер вместо него переключится на стандартный HTTP. Такое же переключение также произойдёт в случае ошибок сертификата или проблем с подключением. Отметим, протокол HTTPS шифрует любую информацию, передаваемую по сети, для отражения потенциальных атак. Вместе с тем, Google по-прежнему будет предупреждать пользователей о рисках посещения веб-сайтов с протоколом HTTP.

Помимо улучшений в плане безопасности данное нововведение также позволит сократить время загрузки, так как оно устраняет перенаправление с HTTP на HTTPS на некоторых веб-сайтах, которые уже поддерживают протокол HTTPS. Добавим, Google уже давно настаивает на том, чтобы HTTPS был протоколом по умолчанию для передачи данных.

Источник: neowin