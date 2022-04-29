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Браузер Microsoft Edge получит встроенный VPN на базе Cloudflare

Браузер Microsoft Edge получит встроенный VPN на базе Cloudflare

Microsoft тестирует сервис, похожий на VPN, для своего браузера Edge. Страница поддержки на официальном веб-сайте Microsoft подробно описывает функцию под названием Microsoft Edge Secure Network, которая обеспечит шифрование данных и предотвратит онлайн-отслеживание. Она еще недоступна.

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Функция Microsoft Edge Secure Network похожа на службу Cloudflare 1.1.1.1. По сути, это прокси или VPN-сервис, который шифрует данные просмотра, включая интернет-провайдера пользователя и сохраняет конфиденциальность местоположения. Поэтому можно получить доступ к веб-сайтам с географическим ограничением или контенту, заблокированному в стране пользователя.

Чтобы использовать Microsoft Edge Secure Network, нужно иметь учетную запись Microsoft, поскольку браузер отслеживает объем передаваемых данных. Пользователь получит бесплатно только 1 ГБ. Сам Cloudflare не хранит личных данных пользователей, а любая информация, связанная с сеансами просмотра, удаляется каждые 25 часов. Информация, связанная с использованием ваших данных, удаляется в конце каждого месяца. Скорее всего, пользователи, использующие версии браузера Dev или Canary, получат доступ к Microsoft Edge Secure Network первыми.

Microsoft Edge — не первый браузер, предлагающий VPN. Бесплатный есть  Opera, а Mozilla запустила платный VPN-сервис в 2020 году.

После запрета Facebook и Instagram в россии использование VPN увеличилось на 2088%, роскомнадзор блокирует такие сервисы


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