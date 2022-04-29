Браузер Microsoft Edge получит встроенный VPN на базе Cloudflare

Microsoft тестирует сервис, похожий на VPN, для своего браузера Edge. Страница поддержки на официальном веб-сайте Microsoft подробно описывает функцию под названием Microsoft Edge Secure Network, которая обеспечит шифрование данных и предотвратит онлайн-отслеживание. Она еще недоступна.

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Функция Microsoft Edge Secure Network похожа на службу Cloudflare 1.1.1.1. По сути, это прокси или VPN-сервис, который шифрует данные просмотра, включая интернет-провайдера пользователя и сохраняет конфиденциальность местоположения. Поэтому можно получить доступ к веб-сайтам с географическим ограничением или контенту, заблокированному в стране пользователя.

Чтобы использовать Microsoft Edge Secure Network, нужно иметь учетную запись Microsoft, поскольку браузер отслеживает объем передаваемых данных. Пользователь получит бесплатно только 1 ГБ. Сам Cloudflare не хранит личных данных пользователей, а любая информация, связанная с сеансами просмотра, удаляется каждые 25 часов. Информация, связанная с использованием ваших данных, удаляется в конце каждого месяца. Скорее всего, пользователи, использующие версии браузера Dev или Canary, получат доступ к Microsoft Edge Secure Network первыми.

Microsoft Edge — не первый браузер, предлагающий VPN. Бесплатный есть Opera, а Mozilla запустила платный VPN-сервис в 2020 году.