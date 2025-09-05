Британское правительство попробовало Microsoft 365 Copilot: масса восторженных отзывов и никакого улучшения эффективности или экономии времени

Результаты использования ИИ 365 Copilot от Microsoft правительством Великобритании продемонстрировали, что это вовсе не о повышении производительности.

Министерство бизнеса и торговли Великобритании проводило пробное тестирование Microsoft 365 Copilot в период с октября 2024 года по март 2025 года. Департамент в течение трех месяцев предложил 1 тыс. лицензий, из которых 70% получили волонтеры, а еще 30% получателей были выбраны случайным образом.

Немалое количество британских чиновников выразило удовлетворение от использования инструмента по повышению производительности на базе ИИ, который, как утверждается, выполнял широкий спектр задач. В задачи ИИ, в частности, входила подготовка описания должностей к работе с корпоративными данными. Однако оказалось, что существуют и определенные нюансы.

Согласно оценкам The Register отмечается, что 72% из тех, кто использовал Copilot, выразили удовлетворение работой этой модели ИИ. Подчеркивается, что особенно хорошо Copilot выполнял письменные задания. Однако административные навыки ИИ от Microsoft оказались значительно хуже.

В частности, Copilot плохо справлялся с планированием встреч, и таких задач, как создание презентаций в PowerPoint. Сейчас многие компании надеются, что ИИ сможет сократить время на выполнение определенных рутинных задач и повысит производительность, что позволит бизнесу сэкономить деньги. Однако оценки Copilot продемонстрировали, что его использование почти не повышает производительность и практически не сокращает время на выполнение задач.

«Анализ не обнаружил доказательств того, что экономия времени привела к повышению производительности, а участники контрольной группы не заметили повышения производительности коллег, участвовавших в пилотном проекте M365 Copilot», — отмечают аналитики из The Register.

Однако по словам сотрудников, которые принимали участие в испытании M365 Copilot, им удалось сэкономить время при выполнении персональных задач. Это означает, что ИИ может помочь сотрудникам сэкономить время на выполнение своих задач, но именно от самого сотрудника, который использует ИИ, зависит, насколько эффективно он сможет повысить свою производительность.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Кроме этого многим сотрудникам оказалось трудно оценить эффективность работы Copilot, поскольку он галлюцинировал на протяжении всего периода испытания. В рамках испытания были рассмотрены различные варианты использования: от написания электронных писем до проверки кода.

Участникам было предложено заполнить дневник, в который они должны были записать каждое задание, выполнявшееся с участием ИИ Copilot, а также собственное отношение к нему по результатам испытания. Испытание показало, что многие пользователи использовали Copilot только один раз в неделю, в то время как другие использовали ИИ инструмент один раз в день.

Учитывая это, аналитики The Register пришли к выводу, что поскольку использование Copilot происходило нерегулярно, потраченные на него средства не демонстрируют никакой экономии. В целом в ведомстве пришли к выводу, что ИИ может сэкономить время и может быть полезным для определенных групп людей, выполняющих конкретные задачи. Однако существуют ограничения в использовании ИИ на рабочем месте. Крупные технологические компании постоянно навязывают бизнесу свои инструменты ИИ, но эта оценка, похоже, доказывает, что возможности ИИ, вероятно, не приведут к революции в офисной работе.

Источник: The Register; Cybernews.com