Билл Гейтс рассказал, что в качестве основного смартфона использует складной Galaxy Fold 4 – его подарил председатель Samsung

У Билла Гейтса внушительное резюме: соучредитель, а в разное время председатель, главный исполнительный директор, президент и главный архитектор программного обеспечения Microsoft; шестой самый богатый человек в мире; автор; известный меценат. Многих людей может интересовать, какими же гаджетами пользуются личности с таким послужным списком. Как оказалось, Гейтс является поклонником складных смартфонов, но не тех, которые выпускает ранее руководимая им компания.

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В прошлом году на Reddit AMA Гейтс рассказал о своей любви к Samsung Galaxy Fold 3, заявив, что это отличный портативный ПК и телефон. На днях, во время участия в новой сессии Reddit AMA, Гейтса спросили, использует ли он новый телефон в качестве обычного ежедневного устройства. Он ответил, что работает с Galaxy Fold 4. Учитывая личное состояние около $111 млрд, вряд ли его должна была смутить цена смартфона на уровне $2000. Но на самом деле Гейтсу даже не пришлось платить за телефон – он получил Galaxy Fold 4 в подарок от председателя Samsung Ли Джэ Ёна, когда они встретились в Южной Корее.

Гейтс уточнил, что он по-прежнему является поклонником решений Microsoft, упомянув, что он использует Outlook и другое ПО компании на своем Galaxy Fold 4. Гейтс также подчеркнул, что большой размер раскрытого экрана смартфона позволяет ему не использовать планшет, а ограничиваться только телефоном и «портативным» ПК с Windows.

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Дополнительно Гейтса попросили подтвердить слухи, что следующая версия Microsoft Duo лишится дизайна с двумя дисплеями и перейдёт на использование складного дисплея в стиле Fold. На это Гейтс заявил, что он не в курсе планов компании по выпуску новых аппаратных устройств.

Источник: techspot