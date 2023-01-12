RIP Surface Duo — Microsoft, вероятно, отказалась от форм-фактора складного двухэкранного устройства

По данным Windows Central, нет смысла ожидать выхода складного устройства Surface Duo 3. Сообщается, устройство того же типа, что и Surface Duo 1 и 2, было отменено.

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Не исключается, что когда-то появится устройство Microsoft под брендом Surface Duo 3. Но форм-фактор Surface Duo — устройство с двумя экранами и шарниром, раскрывающимся на 360 градусов — больше не планируется использовать. Сейчас Microsoft работает над «более традиционной складной конструкцией, с шарниром, раскрывающимся на 180 градусов, внутренним складным экраном и внешней крышкой» — в том же духе, что и Galaxy Fold.

Линейка Surface Duo была не самой удобной среди Android-устройств. Вместо высоких тонких дисплеев, которые обычно используют Android-смартфоны, в обоих Surface Duo использовались короткие широкие дисплеи. Это делало линейку Duo самыми широкими смартфонами на рынке. Планировалось, что оригинальный Surface Duo будет работать под управлением ОС Windows 10x, которая позволила бы раскрыть преимущества такого соотношения сторон экрана. Когда эта ОС была отменена, проект был переведён на Android, но из-за нетипичного соотношения сторон дисплея Android-приложения выглядели на Surface Duo не лучшим образом. Кроме того, даже в сложенном состоянии такое устройство значительно шире, чем любой другой смартфон на рынке, и его буквально неудобно держать одной рукой.

После двух почти идентичных версий Surface Duo компания Microsoft всё же решилась на изменения в дизайне. Отмечается, что у отменённого Surface Duo 3 были бы «более узкие и высокие дисплеи от края до края», что сделало бы смартфон более удобным. Но и от этих планов в конечном итоге отказались. Теперь в Microsoft «Duo третьего поколения внутренне рассматривается» как более обычный складной смартфон, и неясно, будет ли он называться Surface Duo 3. Также неизвестно, когда следует ожидать его выхода на рынок, так как «еще нет конкретного окна для поставки устройства». Маловероятно, что оно будет готово к этой осени.

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Источник: arstechnica