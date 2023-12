Бывшая ассистентка Вина Дизеля обвинила актера в сексуальном насилии

Аста Йонассон, которая подала на актера в суд, рассказывает о нападении, якобы произошедшем в номере гостиницы St. Regis в 2010 году.

Дизель «категорически отрицает» обвинения.

«Скажу очень четко: Он Дизель категорически отрицает эту претензию. Это впервые, когда он услышал об этом заявлении 13-летней давности, сделанном ассистенткой, проработавшей с ним 9 дней. Есть четкие доказательства, опровергающие эти странные обвинения», — сказал адвокат актера Брайан Фридман в комментарии Vanity Fair.

Аста Йонассон тем временем утверждает, что была нанята компанией Дизеля One Race для работы ассистенткой актера в Атланте, где шли съемки пятого «Форсажа». В обязанности недавней выпускницы киношколы в то время входили организация вечеринок, а также пребывание «в непосредственной близости с актером на них» — на случай, если его будут фотографировать с другими женщинами.

Йонассон говорит, что вечером в сентябре 2010-го ее попросили подождать Дизеля в номере отеля St. Regis, пока он «развлекал» хостес. Когда женщины ушли, актер, как утверждается в иске, схватил свою ассистентку за руки и потащил в постель. Когда та вырвалась, Дизель снова подошел к девушке и стал прикасаться к ее груди и целовать, не обращая внимания на просьбы остановиться.

«Йонассон боялась агрессивно отказать руководителю, поскольку это оказало бы влияние на ее личную безопасность и работу. Но все ее надежды умерли, когда Дизель встал на колени, поднял ее платье и начал водить руками по ее ногам и внутренней части бедер», — говорится в иске.

Йонассон говорит, что закричала и побежала в ванную комнату, как только Дизель снял с нее нижнее белье. Далее, по словам девушки, актер ворвался в ванную и положил ее руку на свой эрегированный пенис. Впоследствии он начал мастурбировать, а «напуганная Йонассон закрыла глаза, пытаясь дистанционироваться от сексуального насилия и не разозлить его».

Через несколько часов, как утверждается в иске, Саманта Винсент — сестра Дизеля и президент One Race — позвонила по телефону Йонассон, чтобы уволить ее с работы после менее двух недель с момента найма.

«Йонассон поняла, что ее увольняют, потому что она больше не была полезной — Вин Дизель использовал ее для удовлетворения своих сексуальных потребностей, чему она сопротивлялась».

В жалобе отмечается, что «самооценка Йонассон была разрушена», и она начала «сомневаться в собственных навыках и думать о том, что успешная карьера потребует платы собственным телом для продвижения».

В то же время в сексуальных посягательствах в иске обвиняют не только Дизеля — за несколько дней до события с Вином другой руководитель One Race вызвал девушку в свой номер в St. Regis. Потом он снял рубашку, лег в постель и сказал: «Иди сюда» — Йонассон немедленно вышла из комнаты.

Среди прочего в жалобе говорится о дискриминации по признаку пола/гендера, умышленном причинении эмоционального стресса, враждебной рабочей среде, неправомерном увольнении и мести. Иск также обвиняет Дизеля и его продюсеров в попытке скрыть информацию. Также отмечается, что Йонассон «испытала и продолжает испытывать унижение, эмоциональный стресс, а также психическую и физическую боль и страдания».

Девушка говорит, что хранила молчание в течение следующих лет из-за подписанного соглашения о неразглашении, а ныне подала жалобу благодаря закону Speak Out Act, предотвращающему соблюдение NDA в случаях сексуального насилия и притязаний, а также калифорнийскому закону AB2777, временно отменяющему срок давности для сексуального насилия, которое произошло в 2009 году или позже. В иске также отмечено, что ей добавили силы движения #MeToo и Time’s Up, вдохновившие девушку «восстановить свою свободу воли и справедливость за страдания, которые она испытала от рук Вина Дизеля и One Race».

Йонассон продолжила работу в индустрии развлечений как ассистент и координатор производства.

Вин Дизель наиболее известен ролью Доминика Торетто во франшизе «Форсаж» и голосом Грута в фильмах «Стражи галактики».