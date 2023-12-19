Marvel распрощалась с Джонатаном Мэйджорсом — актера признали виновным в преследовании и нападении на бывшую девушку

Мэйджорс играл роль Канга Завоевателя — главного антагониста мультивселенной Marvel.

Как сообщает Variety, студия уволила актера после того, как 18 декабря его засудили по двум пунктам обвинений — преследование и нападение на свою бывшую девушку Грейс Джаббари. Мэйджорс также признан невиновным в умышленном нападении третьей степени и в преследовании при отягчающих обстоятельствах второй степени.

Актера арестовали 25 марта, когда Джаббари пожаловалась на нападение. Грейс сказала, что увидела текстовое сообщение от другой женщины и хотела взять телефон Мэйджорса — тот силой отнял его, сломав ее палец; когда девушка вышла из машины, актер ударил ее по голове и пытался затолкнуть обратно в салон.

Защита 34-летнего актера отрицала нападение, утверждая, что агрессором была сама Джаббари при попытке забрать телефон.

В ходе почти двухнедельного судебного разбирательства прокуроры обнародовали ряд текстовых и аудиосообщений между Мэйджорсом и Джаббари, где актер якобы пытался убедить девушку не идти в больницу и угрожал самоубийством. Джонатан также говорил, что Грейс нужно «действовать как Коррета Скотт Кинг и Мишель Обама», поскольку он «замечательный человек», который «делает большие вещи не только для нее, но и для культуры и мира».

С момента ареста Мэйджорса его покинули менеджер по талантам и рекламная фирма. Актер больше не участвует в фильме Protagonist Pictures «Я ненавижу человека в моем подвале». Армия США ранее запустила рекламную кампанию с участием Мэйджорса, как и бейсбольная команда Texas Rangers. Несколько других проектов с участием актера, включая «Da Understudy» Спайка Ли для Amazon и фильм Денниса Родмана «48 часов в Вегасе» для Lionsgate, остаются в подвешенном состоянии.

В то же время решение об увольнении от Marvel — самая большая и громкая потеря для актера. Мэйджорс впервые сыграл путешествующую по мультивселенной версию Канга Завоевателя в сериале «Локи» 2021 года, а также в февральском релизе Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Актер также воплотил вариацию Канга по имени Виктор Таймли во втором сезоне «Локи», который транслировался на Disney+ осенью (производство сериала завершилось за несколько месяцев до его ареста). Далее Мэйджорс должен был стать хедлайнером первой части кульминационного завершения саги Мультивселенной «Мстители: Династия Канга», съемки которой изначально планировали начать в начале 2024 года, однако в июне Marvel перенесла выход фильма с 2025 на 2026 год.

Кевин Файги и Marvel уже обсуждали возможность сосредоточения на другом персонаже — и теперь могут выбрать другого злодея, сменить актера или вообще отменить «Династию Канга», изменив конфигурацию остальной саги Мультивселенной. Взаимосвязанный характер киновселенной Marvel означает, что, чтобы студия не решила — все будет иметь дорогие последствия, в то время как Disney вошла в эпоху экономии.

Мэйджорс в целом начал 2023 год как один из самых востребованных актеров индустрии — он стал одним из хедлайнеров фильма «Крид III» вместе с Майклом Б. Джорданом и заслужил широкое признание на кинофестивале «Санденс» за игру в драме о бодибилдинге «Журнал мечты». Searchlight Pictures — еще одна дочерняя компания Disney — подобрала последний фильм как потенциального претендента на премию для выхода в декабре, но тихо изъяла его из своего календаря в октябре и новой даты выпуска он еще не получил.