C начала войны украинские мобильные операторы бесплатно предоставили мобильных услуг на 600 млн гривен. И еще свыше 25 млн перечислили благотворительным фондам

С начала войны операторы предоставили бесплатно мобильные услуги для миллионов украинцев на сумму 600 млн гривен, перечислили более 25 млн грн благотворительным фондам. А для поддержки бюджета уплатили авансом налоги: «Киевстар» — 1,1 млрд грн, «Vodafone Україна» — 58 млн грн, lifecell — 35 млн грн. Об этом сообщили в Минцифры.

«Сейчас очень важно, чтобы украинцы оставались онлайн и на связи друг с другом. Поэтому каждый день специалисты телекома, рискуя жизнью, восстанавливают мобильную связь и фиксированный интернет в регионах, где идут боевые действия. Благодаря им мы можем быть на связи с родными и следить за новостями в Украине», — сказано в публикации.

После начала вторжения рф в Украины «Киевстар», «Vodafone Україна» и lifecell сообщили, что будут предоставлять украинцам услуги связи и интернета даже без пополнения счета.