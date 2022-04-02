Благодаря Starlink Vodafone восстановил связь в Романовке и Ирпене

Впервые в Украине работа части сети мобильного оператора организована с помощью спутниковых технологий Starlink. Vodafone запустил базовую станцию ​​вблизи населенных пунктов Ирпень и Романовка в конфигурации 2G и 4G. В качестве транспортной сети на ней используется комплект оборудования Starlink компании SpaceX Илона Маска.

«Подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную

работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа из-за традиционной

транспортная сеть под землей. Благодаря такой схеме работы можно быстро

восстанавливать мобильную связь на территориях с поврежденными узловыми

коммуникациями», — сообщили в компании.

Vodafon заявил, что это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети

мобильный оператор резервируется через спутниковую связь. С точки зрения

конвергенции технологий – это второй в мире кейс после Японии, где оператор KDDI запустил подобное решение, а с точки зрения экстремальных условий — первый в мире.

Кроме того, компания сообщила, что восстановлена ​​сеть в таких пунктах Запорожской области: Энергодар, Каменка-Днепровская, Водяне, Днепровка, Нововодяне, Благовещенка.

Напомним, что бесплатное подключение услуги «Доступный роуминг» от Vodafon возможно в 27 странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия. Ранее услуга стала доступна для подключения в Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Молдове, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Турции, Чехии.

Услуга «Доступный роуминг» действительна 30 дней и содержит 400 МБ мобильного интернета и 60 минут для входящих/выходных звонков в Украине и номера в стране пребывания. Для подключения нужно набрать *600*6#. После использования 400 МБ первого бесплатного подключения услуги, можно повторно подключить ее за 100 грн на 30 дней. Все абоненты Vodafone в этих 27 странах получат бесплатно ежедневно по 100 МБ интернета и безлимитный месседжинг в Skype, Viber, WhatsApp (тексты и изображения). В общей сложности это примерно до 3 ГБ мобильного интернета в месяц за границей.

Также Vodafone в сотрудничестве с МИД Украины обеспечил для принудительно вывезенных украинцев возможность бесплатно позвонить на номера украинских посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Мобильный оператор предоставил своим абонентам, оказавшимся на территории россии и беларуси, ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украине и стране пребывания и 30 исходящих SMS.

Всем украинцам, оказавшимся на территории страны-агрессора после начала войны, поступят SMS с прямыми контактами украинских посольств в ближайших странах.

Посольство Украины в Эстонии

+372 6015 835, +372 5887 4477

[email protected], [email protected]

Посольство Украины в Латвии

+371 2923 9262 (WhatsApp)

[email protected]

Посольство Украины в беларуси

+375 25 603 11 84 (WhatsApp, Viber)

[email protected], [email protected]

Посольство Украины в Грузии

+995 595 08 22 88 (WhatsApp)

[email protected]

Посольство Украины в Азербайджане

+994 50 255 75 18 (WhatsApp)

[email protected]

Посольство Украины в Казахстане

+7 70 5755 6610 (WhatsApp, Viber)

[email protected], [email protected]

Посольство Украины в Китайской Народной Республике

+86 1370 1230 647

[email protected], [email protected]

Посольство Украины в Армении

+374 7710 0273 (WhatsApp, Viber, Telegram)

[email protected]

Посольство Украины в Литве

370 5233 0782 +370 6555 0194

[email protected], [email protected]

Посольство Украины в Польше

+48 698 608 837 (WhatsApp, Viber)

[email protected]

Консульство Украины в Гданьске

+48 5834 606 90 +48 6076 543 33

[email protected]

Посольство Украины в Турции

+90 539 550 98 98 (WhatsApp, Viber, Telegram);

[email protected], [email protected]

В случае невозможности связаться с украинскими дипломатическими учреждениями по указанным телефонами необходимо отправить сообщение по электронной почте или через указанные в контактах мессенджеры.