Canalys: Huawei — новый лидер рынка смартфонов





Когда в конце 2019 года в одном из интервью основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что его компания сможет стать лидером рынка смартфонов, невзирая на санкции США и отсутствие поддержки сервисов Google, его мало кто воспринял всерьез. Но вот спустя каких-то полгода Huawei, которая все еще находится под санкциями США, достигла цели, причем от изначального графика производитель отстал всего на один год. По крайней мере, на это указывают данные свежего отчета аналитической фирмы Canalys.

Таким образом, впервые за долгие годы Samsung потерял лидерство на рынке смартфонов. Для наглядности есть график.

Согласно подсчетам аналитиков Canalys, за трехмесячный период с апреля по июнь Huawei отгрузила в общей сложности 55,8 миллиона смартфонов, тогда как бывший лидер Samsung — 53,7 млн смартфонов. Здесь важно оговорить два момента. Во-первых, на фоне американских санкций Huawei заняла почти половину местного рынка Китая — там ее доля превышает совокупную долю Vivo, Oppo и Xiaomi. Две трети смартфонов Huawei в прошлом квартале продала в Китае. И, во-вторых, на фоне пандемии и общего сокращения спроса поставки смартфонов Huawei и Honor сократились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как у Samsung спад составил целых 30%.

Но, тем не менее, факт остается фактом: во втором квартале 2020 года Huawei опередила Samsung по объему отгруженных смартфонов. Сможет ли Huawei удержать лидерство на рынке смартфонов, время покажет.

Источник: Canalys