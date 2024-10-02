Новости Игры 02.10.2024 в 16:12 comment views icon

CEO Epic Games об изменениях в индустрии: «Сейчас игроки выбирают масштабные проекты, где они могут играть с большим количеством друзей»

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Ігор Панченко

Автор новостей

Тим Суини, генеральный директор Epic Games, заявил о начале новой эры в игровой индустрии. Во время выступления на Unreal Fest в Сиэтле он рассказал о существенных изменениях, которые влияют на успешность игровых проектов.

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По словам Суини, у Fortnite рекордные показатели популярности. Количество активных пользователей игры достигло 110 миллионов во время прошлого праздничного сезона. Это достижение, по его словам, произошло на фоне «смены поколений» в игровой индустрии.

«Одним из проявлений [этих изменений], которые мы наблюдаем сейчас, является то, что многие игры выпускают с высокими бюджетами, но они продаются значительно хуже, чем ожидалось», — сказал Суини. «В то время как другие игры демонстрируют невероятно сильные результаты. Мы видим реальную тенденцию, когда игроки тяготеют к действительно масштабным проектам, где они могут играть с большим количеством своих друзей».

Суини подчеркнул важность социальной составляющей в современных играх. Он отметил, что ценность игры растет пропорционально количеству друзей, с которыми можно взаимодействовать. Это касается не только совместной игры, но и голосового общения, просмотра виртуальных концертов и других онлайн-активностей.

Глава Epic Games затронул тему метавселенной, отметив, что это понятие люди трактуют по-разному. Кто-то связывает его с проектами в сфере виртуальной и дополненной реальности, другие применяют этот термин к Fortnite.

Суини считает, что будущее игровой индустрии за проектами, которые постоянно развиваются и обновляются. Он привел пример Fortnite, где мировые бренды, музыканты и франшизы создают уникальный развлекательный опыт, который постоянно меняется.

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Источник: PCgamer

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