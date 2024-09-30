Epic Games судится с Google и Samsung из-за автоблокировки сторонних приложений

Разработчик Fortnite, компания Epic Games, обратилась в суд с жалобой на Google и Samsung. Компания считает, что функция Auto Blocker на устройствах Samsung препятствует установке альтернативных магазинов приложений.

Samsung представила Auto Blocker в октябре 2023 года. Эта функция позволяет автоматически блокировать установку приложений, которые не распространяются через Google Play Store или Samsung Galaxy Store. Сначала пользователи должны были самостоятельно активировать Auto Blocker, но с июля 2024 года Samsung начала включать его по умолчанию на всех своих устройствах.

В иске, поданном в Северный округ Калифорнии, Epic Games требует запретить Samsung включать Auto Blocker по умолчанию. Компания также просит суд прекратить «антиконкурентное и недобросовестное поведение» Samsung и Google. Epic Games настаивает на рассмотрении дела с участием присяжных и требует денежной компенсации убытков и возмещения судебных расходов.

По утверждению Epic Games, пользователи с включенным Auto Blocker должны пройти «чрезвычайно сложный 21-шаговый процесс» для загрузки внешнего приложения, такого как магазин игр Epic Games Store. Для сравнения, на устройствах Android без этой функции требуется выполнить 12 шагов из-за многочисленных предупреждений о программном обеспечении из неизвестных источников.

Epic Games обвиняет Samsung в распространении ложных утверждений, что ее приложения являются неизвестными и опасными. Компания утверждает, что это вредит ее репутации и приводит к потере потенциальных пользователей и прибыли.

Этот иск связан с предыдущим делом Epic Games против Google, которое компания выиграла в декабре прошлого года. Тогда присяжные единогласно признали, что Google проявляла антиконкурентное поведение. Epic Games считает, что партнерство между Samsung и Google подрывает решение присяжных по тому делу.

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Источник: Gamesindustry, The Verge