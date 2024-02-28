Новости Технологии 28.02.2024 в 09:19 comment views icon

CEO Google назвал ошибки Gemini относительно разнообразия «оскорбительными и предвзятыми»: «Мы круглосуточно работаем над исправлением»

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

У Gemini, как оказалось, есть проблемы с точностью изображения некоторых исторических лиц и групп — в частности в том, что касается цвета их кожи или гендера.

Например, в ответ на запрос изображения «сенатора США с 1800-х годов» Gemini предоставляла результаты преимущественно с темнокожими или индейскими женщинами (первой женщиной-сенатором была белая женщина в 1922 году, поэтому изображения ИИ фактически стирали историю расовой и гендерной дискриминации). В конце концов Google приостановила возможности Gemini по генерации изображений и извинилась перед пользователями, отметив что возобновит услуги в ближайшие недели.

Гендиректор компании Сундар Пичаи в недавнем письме для сотрудников, которое просмотрел The Verge, отметил, что такие результаты «оскорбили пользователей и продемонстрировали предвзятость». Он пишет, что Google «круглосуточно работала», чтобы решить проблему.

«Ни один инструмент ИИ не является совершенным, особенно на этом новом этапе развития отрасли. Мы знаем, что планка высока, и мы будем держать ее сколько придется», — добавляет Пичаи.

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