Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ

CEO NVIDIA відповів геймерам: DLSS 5 не халтура від ШІ

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг отвергает критику многих геймеров в отношении  продемонстрированной на GTC 2026 технологии DLSS 5.


Новая версия апскейлера использует NPU для рендеринга, пропуская игровые кадры через слой ИИ для воссоздания гиперреалистичных сцен. Многие геймеры назвали продемонстрированную технологию «халтурой ИИ». Однако CEO NVIDIA с ними категорически не согласен.

«Во-первых, они совершенно неправы. Причина в том, что, как я очень подробно объяснил, DLSS 5 сочетает управление геометрией, текстурами и всем остальным в игре с генеративным ИИ. Это не постобработка, это не постобработка на уровне кадров, это генеративное управление на уровне геометрии», — убеждает Дженсен Хуанг.

Гендиректор NVIDIA опровергает утверждение, что новый апскейлер — просто фильтр ИИ для улучшения качества изображения. Он утверждает, что технология интегрирована в конвейер 3D-движка. Она позволяет создавать то, что Хуанг называет «генеративным управлением».

При этом DLSS 5, по его словам, гарантирует, что задействованный слой ИИ не будет угадывать при улучшении визуального качества кадров. Вместо этого искусственный интеллект использует структурированные данные, в частности, геометрию, векторы движения, и глубину кадра, для генерации текстур с гиперреалистичным качеством вместо распространенного мнения о некачественной обработке со стороны ИИ.


Кроме этого CEO NVIDIA отметил, что разработчики самостоятельно будут решать, интегрировать ли им DLSS 5 в собственные игры. Как отмечает Хуанг, новый апскейлер представляет аналог ChatGPT в сфере апскейлинга, когда разработчики подают структурированные данные для генерации реалистичных кадров. Однако в значительной степени критика касалась того, что ИИ в ходе рендеринга значительно изменяет оригинальные кадры.

Ранее мы писали, что DLSS 5 не просто рендерит каждый кадр, а дополнительно работает с освещением, принимая на входе цветные и динамические векторы и используя ИИ для создания фотореалистичного освещения и улучшенной детализации. Недавно энтузиаст продемонстрировал, как DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p.

Источник: Tom’s Hardware

