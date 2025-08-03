ChatGPT доминирует среди ИИ-чатботов: более 80% сеансов в мире, более 90% в Украине

Иногда может казаться, что когда речь заходит об ИИ-чатботах, большинство сразу думает о ChatGPT. И как показывает новая статистика, это не просто ощущение — это реальность, подкрепленная данными.

Аналитическая компания Statcounter, известная своим мониторингом доли рынка браузеров, операционных систем и соцсетей, недавно начала отслеживать трафик на сайтах сервисов ИИ. В список вошли ChatGPT, Google Gemini, Claude AI, Microsoft Copilot, Perplexity AI и другие. И по результатам исследования, ChatGPT оставляет конкурентов далеко позади — его доля превышает 80% и продолжает расти.

Популярность ChatGPT в цифрах

Statcounter начала фиксировать активность пользователей на ИИ-сервисах в марте. И с тех пор расклад почти не изменился: ChatGPT — безоговорочный лидер, тогда как остальные чатботы собраны в условный «второй эшелон».

В июле в США доля сеансов выглядела следующим образом:

ChatGPT — 80,22% Microsoft Copilot — 9,51% Perplexity — 5,61% Google Gemini — 2,67% Claude — 1,56% Deepseek — 0,43%

Правда, еще в марте Perplexity неожиданно собрал 16% аудитории, но с тех пор быстро сдал позиции. В то же время Microsoft Copilot, напротив, медленно, но уверенно растет: с менее чем 1% в марте до почти 10% сейчас.

На глобальном уровне тенденции похожи. На ChatGPT приходится 82,69% всех сеансов, а дальше снова идут Perplexity (8,06%), Copilot (4,56%), Gemini (2,2%), Deepseek (1,59%) и Claude (0,91%).

В Украине доминирование ChatGPT еще заметнее:

ChatGPT — 91,68% Google Gemini — 2,98% Microsoft Copilot — 2,47% Perplexity — 1,58% Claude — 1,2% Deepseek — 0,08%

Statcounter не детализирует, как именно они фиксируют визиты на ИИ-сервисы. Известно лишь, что ежемесячно они анализируют более 5 млрд просмотров страниц на более чем 1,5 млн сайтов. Благодаря кукам система видит, с каких устройств и с какими ОС пользователи заходят, а также — с каких поисковых систем они пришли.

Но в отличие от поисковиков, ИИ-чатботы почти не ведут пользователя дальше. Напротив, они пытаются сразу дать ответ, не ссылаясь на источники или сайты. Это тревожит многих создателей контента, особенно на фоне появления функций вроде AI Mode у Google или поиска на базе ИИ.

Statcounter пока не прокомментировала, как именно оценивает трафик ChatGPT и других подобных сервисов. Но даже несмотря на это, масштабы доминирования ChatGPT впечатляют.

С учетом этих данных, ChatGPT не просто лидер, а монополист среди массовых ИИ-инструментов для потребителей. Его популярность объясняется не только ранним стартом, но и стабильным качеством, широкими возможностями и узнаваемостью.

Источник: pcworld, Statcounter