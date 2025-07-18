OpenAI представила ChatGPT Agent, который захватит ваш компьютер и будет делать все за вас

OpenAI, одна из ключевых компаний в сфере ИИ, сделала большой шаг в направлении автономных агентов, способных действовать почти как виртуальные помощники. Она представила ChatGPT Agent — инструмент, который может выполнять работу от имени пользователя, используя собственный «виртуальный компьютер».

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ChatGPT Agent работает на основе новой модели, созданной специально для этого продукта. На основе запроса пользователя он способен проверять веб-сайты, фильтровать результаты, предлагать пользователю войти в систему, когда это необходимо, запускать код, выполнять анализ, создавать электронные таблицы и презентации PowerPoint и т. Д. Он может выполнять различные задачи, например, просмотреть ваш календарь и подготовить сводку о предстоящих встречах с клиентами, составить план завтрака для всей семьи с покупкой нужных продуктов или создать презентацию на основе анализа конкурентов.

Поскольку агент ChatGPT выполняет всю свою работу, используя собственный виртуальный компьютер, он будет иметь весь необходимый контекст для выполнения задачи. Например, агент может посетить сайт с помощью браузера, загрузить файл с сайта, обработать тот же файл, выполнив команду в терминале, а затем просмотреть результат в визуальном браузере.

Модель, лежащая в основе ChatGPT Agent, еще не имеет конкретного названия. Ее обучали на сложных задачах, требующих нескольких инструментов, таких как текстовый браузер, визуальный браузер и терминал, куда пользователи могут импортировать собственные данные. Она обучалась с помощью методики с подкреплением — такой же, которую OpenAI применяет для обучения моделей с логическим мышлением. ChatGPT Agent сочетает возможности двух предыдущих решений OpenAI — Operator и Deep Research. И именно команды, которые разрабатывали эти инструменты, объединились для создания нового агента. Новая объединенная команда состоит из 20-35 человек, которые занимаются как исследованием, так и созданием продукта.

Во время демонстрации показали несколько потенциальных сценариев использования ChatGPT Agent. Например, чтобы спланировать свидание, он может самостоятельно проверить доступное время в Google Calendar, найти ресторан через OpenTable и забронировать место на ужин. Пользователь при этом может вмешиваться в процесс — например, добавлять новые категории ресторанов. Также ChatGPT Agent способен подготовить полноценный отчет о популярности игрушек Labubus по сравнению с Beanie Babies.

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Также новый инструмент можно использовать для онлайн-шопинга — он работает точнее и основательнее, чем только Operator. Кроме этого, агента можно использовать для мелких рутинных задач, например, каждый четверг подавать заявку на парковочное место в офисе.

ChatGPT Agent имеет доступ не только к браузеру, но и к полноценному виртуальному компьютеру, что позволяет существенно расширить набор функций. Правда, инструмент работает не слишком быстро. Если задача занимает 15-30 минут, это все равно существенная экономия времени по сравнению с ручным выполнением. Агент можно «запустить в фоне» и вернуться позже к результатам.

Чтобы предотвратить нежелательные действия, агент всегда запрашивает разрешение перед тем, как отправить электронное письмо или сделать бронирование. А если пользователь заходит на финансовые сайты, активируется режим наблюдения: агент работает только в той вкладке, в которой его запустили, и останавливается, если пользователь переключается на другую.

OpenAI утверждает, что ChatGPT Agent демонстрирует отличные результаты в различных тестах, оценивающих возможности просмотра веб-страниц и выполнения реальных задач. Например, он достигает точности 27,4% в FrontierMath, значительно превосходит человеческую производительность в задачах обработки данных DSBench, набирает 65,4% в WebArena.

OpenAI начинает постепенное развертывание ChatGPT Agent для пользователей тарифов Pro, Plus и Team. Его можно найти в меню инструментов или вызвать командой /agent. Позже этим летом агент появится и для корпоративных и образовательных подписок ChatGPT. Однако для стран Европейской экономической зоны и Швейцарии четкой даты запуска пока нет.

Источник: Neowin, The Verge