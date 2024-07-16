Скотт Адамс, автор популярного комикса «Дилберт», утверждает, что обучил искусственный интеллект ChatGPT техникам гипноза. Адамс, которого в прошлом году лишили контракта из-за расистских высказываний, считает, что сочетание гипноза и ИИ может иметь «опасные» последствия.

Адамс рассказал об экспериментах с ChatGPT в своё шоу. По его словам, он научил ИИ методам «пробужденного гипноза» — технике, которая позволяет влиять на людей с помощью слов, не вводя их в транс. Художник утверждает, что соединил несколько методов убеждения, создав мощную гипнотическую программу.

Адамс эмоционально описал свой опыт: «Это мгновенно привело меня в состояние… блаженства. И могло держать меня там так долго, как я хотел. Это было невероятно. И я знаю, что вы захотите узнать, как я это сделал. Честно говоря, я не могу вам сказать, это слишком опасно. Это невероятно, невероятно опасно. Но это еще впереди».

Он сравнил этот опыт с психоделиками, назвав его «невероятно мощным». Однако Адамс отказался раскрыть детали своих экспериментов.

Стоит отметить, что автор комикса давно интересуется темой гипноза и убеждения. В 2017 году он даже назвал Дональда Трампа «мастером-волшебником» убеждения. Однако репутация Адамса пострадала после его расистских комментариев в начале 2023 года, которые привели к расторжению контракта с дистрибьютором.

Несмотря на противоречивые заявления, Адамс продолжает публиковать «Дилберта» онлайн и находит поддержку среди влиятельных лиц, в частности Илона Маска. Последний обвинил СМИ в расизме в отношении белых людей, поддержав позицию Адамса.

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Источник: Gizmodo