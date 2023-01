ChatGPT запретили в школах Нью-Йорка. Преподаватели не различают тексты чат-бота и сочинения, написанные студентами

ChatGPT — новый чат-бот OpenAI, который генерирует текст, чрезвычайно похожий на написанный человеком — ныне недоступен для использования в государственных образовательных учреждениях Нью-Йорка из-за «беспокойства относительно негативного влияния на обучение».

Департамент образования Нью-Йорка запретил доступ к ChatGPT с устройств и интернет-сетей, принадлежащих ему. Отдельные учебные заведения могут отправить запрос на доступ — только для изучения искусственного интеллекта или для обучения, связанного с технологиями.

ChatGPT создан OpenAI — лабораторией искусственного интеллекта, которую запустили несколько лет назад при финансовой поддержке Илона Маска и других предпринимателей. Бот работает на основе «большой языковой модели» — программного обеспечения искусственного интеллекта, которое научили предсказывать следующее слово в предложении, анализируя огромные объемы интернет-текста и находя закономерности методом проб и ошибок.

ChatGPT был усовершенствован людьми, чтобы сделать его ответы более реалистичными, и многие отметили его способность создавать юмористические или философские тексты. Однако с ноября 2022-го года, когда его выпустили публично, он вызвал много дискуссий и опасений из-за участившегося использования систем искусственного интеллекта в творческих отраслях.

В декабре Stack Overflow — популярный вебсайт вопросов и ответов для профессиональных программистов и энтузиастов — запретил его из-за предоставления неправильных ответов на вопросы о программировании. Даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в прошлом месяце написал в Twitter, что «ошибочно полагаться на него для чего-то важного прямо сейчас».

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

— Sam Altman (@sama) December 11, 2022