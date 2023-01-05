ChatGPT запретили в школах Нью-Йорка. Преподаватели не различают тексты чат-бота и сочинения, написанные студентами

ChatGPT — новый чат-бот OpenAI, который генерирует текст, чрезвычайно похожий на написанный человеком — ныне недоступен для использования в государственных образовательных учреждениях Нью-Йорка из-за «беспокойства относительно негативного влияния на обучение».

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Департамент образования Нью-Йорка запретил доступ к ChatGPT с устройств и интернет-сетей, принадлежащих ему. Отдельные учебные заведения могут отправить запрос на доступ — только для изучения искусственного интеллекта или для обучения, связанного с технологиями.

«Из-за беспокойства относительно негативного влияния на обучение, а также обеспокоенности касаемо безопасности и правдивости контента, доступ к ChatGPT ограничен. Хотя этот инструмент может дать быстрые и простые ответы на вопросы, он не формирует навыков критического мышления и решения проблем, которые важны для успеха в учебе и на протяжении всей жизни», — сообщила представитель департамента образования Дженна Лайл.

ChatGPT создан OpenAI — лабораторией искусственного интеллекта, которую запустили несколько лет назад при финансовой поддержке Илона Маска и других предпринимателей. Бот работает на основе «большой языковой модели» — программного обеспечения искусственного интеллекта, которое научили предсказывать следующее слово в предложении, анализируя огромные объемы интернет-текста и находя закономерности методом проб и ошибок.

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ChatGPT был усовершенствован людьми, чтобы сделать его ответы более реалистичными, и многие отметили его способность создавать юмористические или философские тексты. Однако с ноября 2022-го года, когда его выпустили публично, он вызвал много дискуссий и опасений из-за участившегося использования систем искусственного интеллекта в творческих отраслях.

В декабре Stack Overflow — популярный вебсайт вопросов и ответов для профессиональных программистов и энтузиастов — запретил его из-за предоставления неправильных ответов на вопросы о программировании. Даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в прошлом месяце написал в Twitter, что «ошибочно полагаться на него для чего-то важного прямо сейчас».

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness. it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness. — Sam Altman (@sama) December 11, 2022

Вместе с тем, как сообщает Washington Post, некоторые учителя «почти в панике», потому что технология позволяет учащимся выдавать решенные ботом задачи за свои. New York Times недавно показал писателям и преподавателям образцы произведений ChatGPT рядом с произведениями студентов, и ни один из них не смог отличить текст бота от человеческого.

Вот что ответил ChatGPT на новость о своем запрете в образовательных учреждениях Нью-Йорка:

«Важно учитывать потенциальные риски и преимущества использования ChatGPT в образовании и тщательно взвешивать доказательства, прежде чем принимать решения. Важно также прислушаться к точкам зрения и проблемам всех заинтересованных сторон, включая преподавателей, студентов и родителей, чтобы принимать обоснованные и справедливые решения».

Новый ИИ-инструмент от OpenAI в частности могут использовать в качестве потенциальной новой модели для онлайн-поиска: чат-бот с легкостью отвечает на сложные вопросы, сразу давая подробные ответы. Пользователи, которые ищут информацию в Google, наоборот должны детально просканировать страницы с результатами, пока не найдут необходимый им вариант. Microsoft уже решила воспользоваться преимуществами чат-бота, и планирует с марта 2023-го года запустить версию своей поисковой системы Bing, которая будет использовать ChatGPT для предоставления ответов.

Источник: Vice