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Google VS чат-боты. Как ChatGPT и другие стартапы переосмысливают онлайн-поиск в эпоху ИИ

Google VS чат-боты. Как ChatGPT и другие стартапы переосмысливают онлайн-поиск в эпоху ИИ

Новый ИИ-инструмент от OpenAI ChatGPT предлагает потенциальную новую модель для онлайн поиска: чат-бот с легкостью отвечает на сложные вопросы (будь то политология или компьютерное программирование), сразу предоставляя подробные ответы. Пользователи, которые ищут информацию в Google, наоборот должны детально просканировать страницы с результатами, пока не найдут необходимый им вариант.

Google долгое время был фактически неприкосновенным в сфере поиска, но несколько стартапов (некоторые основаны бывшими работниками Google) считают, что это со временем изменится. Они говорят, что уже сейчас происходит переход от поиска по ключевым словам к поиску на основе больших языковых моделей, анализирующих огромные текстовые базы данных, чтобы развить способность понимать вопросы пользователей и давать прямые ответы. Это как раз та технология, которую ChatGPT использует для быстрого ответа.

ChatGPT — новый чатбот OpenAI — настолько хорош, что может легко обманывать людей

Некоторые из технологических прорывов, лежащих в основе крупных языковых моделей, созданы в собственных исследовательских лабораториях Google. Но работники, которые уволились в последние годы и основали собственные стартапы или присоединились к другим, говорят, что компании может быть трудно использовать потенциал технологии. В основном из-за того, что ее бизнес-модель, в которой реклама отображается рядом с результатами поиска, слишком прибыльна, чтобы ее разрушать.

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Google получил 54,48 млрд долларов дохода от рекламы в последнем квартале, что составляет 78,9% валовых продаж. Поисковая реклама была самой большой движущей силой для этого.

«Google — всего лишь жертва собственного успеха», — говорит Шридхар Рамасвами, бывший топ-менеджер Google по рекламе, который сейчас является исполнительным директором поисковой системы Neeva.

Впрочем, большие языковые модели имеют собственные недостатки. ChatGPT, например, может предоставить неточную информацию, которая будет выглядеть убедительно, а также не указывает источников, откуда данные получены. Google в свою очередь может направлять пользователей на сайты, которые распространяют дезинформацию, но предоставлять фейк как единственный правильный вариант – это принципиально другое и более рискованное дело.

В заявлении OpenAI сказано, что ChatGPT не включает данные из Интернета в свои ответы, а текущая версия работает на стадии тестирования — чтобы в дальнейшем разработать модели, которые являются «безопаснее, надежнее и полезнее».

Google в 1998 году представил свою поисковую систему Google, работающую на основе фирменного алгоритма PageRank, измеряющего важность каждого веб-сайта по тому, как часто другие сайты ссылаются на него. Инструмент быстро стал доминировать среди других схожих ресурсов и с разнообразием запросов и результатов, которые Google Поиск мог предоставить, ничто не могло сравниться. ChatGPT, напротив, учится на наборе данных, содержащем ограниченную до 2021 года информацию.

В последние годы Google добавил новые возможности: например поиск через камеру смартфона по изображению или комбинированный поиск (текст + изображение). Компания использует большие языковые модели для понимания запросов, а также включила эту технологию в свои «избранные фрагменты», показывающие ключевую информацию на страницах результатов поиска.

Google, у которого есть доступ к большому количеству данных и вычислительным ресурсам, кажется, имеет все необходимое для выполнения передовой работы с ИИ. Однако работающие там инженеры часто стремятся двигаться быстрее, поэтому компания сталкивается с оттоком этих кадров. В 2017 году специалисты Google опубликовали статью «Внимание — это все, что вам нужно», где представили концепцию систем, помогающих моделям ИИ сосредотачиваться на важнейших частях информации в данных, которые они анализируют. Обзор профилей LinkedIn показывает, что из восьми авторов статьи все кроме одного перешли к другим стартапам, а по крайней мере пять основали собственные ИИ-предприятия.

Пол Буххейт, бывший сотрудник Google, создавший Gmail, написал в серии сообщений в Twitter, что компания находится «за год или два до полного краха».

Приблизительно две трети поисковых запросов в Google завершаются без перехода на сайты, согласно исследованиям компании SparkToro и аналитической компании Similarweb. Это означает, что компании, возможно, просто нужно немного перенастроить свой пользовательский интерфейс.

Многолетний успех Google не останавливает стартапы от попыток превзойти поискового гиганта. Surge AI – платформа для маркировки данных, работающая с поисковыми стартапами – провела исследование, показавшее, что пользователи часто предпочитают результаты поиска от новых компаний, таких как Neeva, You.com и Kagi, особенно для таких запросов, как, например рецепты.

Поисковые стартапы приняли разные бизнес-модели. Vectara продает свое программное обеспечение компаниям, позволяя им предлагать на своих веб-сайтах поиск на основе больших языковых моделей. Kagi и Neeva за ежемесячную плату предлагают неограниченный поиск для обычных пользователей. Такие стратегии как дистилляция, в которой исходные данные большой языковой модели фильтруются через меньшую модель, позволили Neeva эффективно использовать свои вычислительные ресурсы.

Шридхар Рамасвами говорит, что все еще видит большое значение в устаревшей модели поиска, отметив, что, то, как вебсайты ссылаются друг на друга, все еще может многое рассказать об авторитетности источника. Neeva уже ввела большие языковые модели в свою поисковую систему и впоследствии планирует использовать их для разработки «одностраничных результатов», раскрывающих источники, чтобы пользователи могли самостоятельно оценить их достоверность.

Character.AI – еще один продукт бывших сотрудников Google (которые, кстати, работали над LaMDA). В сентябре стартап представил сайт с разными персонажами чатботов, с которыми пользователи могут общаться в реальном времени. На сайте опубликовано предупреждение — «Помните: все, что говорят персонажи — вымысел!», что может оправдать неточные данные, предоставленные чатами.

Google продолжает совершенствовать свой собственный чатбот LaMDA, впервые анонсированный в мае 2021 года, а также другие собственные большие языковые модели. Но есть убедительные аргументы, которые смогут заставить компанию ускориться — то, насколько быстро учатся другие ИИ-чатботы.

Источник: Bloomberg


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