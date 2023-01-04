Microsoft бросает вызов Google — в марте 2023 года чат-бот ChatGPT интегрируют с поисковой системой Bing

Microsoft планирует запустить версию Bing, которая будет использовать ChatGPT для создания ответов на поисковые запросы.

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ИИ-технология ChatGPT, созданная компанией OpenAI, могла бы предоставлять «более человеческие» ответы на вопросы, а не просто ссылки на информацию. И Google, и Bing уже выводят релевантный текст из ссылок в верхней части многих запросов, но панели знаний Google более распространены, когда информация касается людей, мест, организаций и вещей.

Использование Microsoft функциональности, похожей на ChatGPT, может помочь Bing конкурировать с Google Knowledge Graph — базой знаний, которую Google использует для предоставления мгновенных ответов и которая регулярно обновляется путем сканирования Интернета и отзывов пользователей.

В прошлом году ChatGPT сделал текстовый ИИ мейнстримом, помогая пользователям писать стихи, эссе или даже коды. Основанный на большой языковой модели GPT-3.5, он многих поразил своей возможностью предоставлять реалистичные ответы на вопросы. Но, несмотря на свои навыки, система все еще имеет серьезные недостатки, включая расовые предубеждения и склонность к предоставлению фейковой информации как правды.

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Даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предупредил, что «ошибочно полагаться на [ChatGPT] для чего-то важного прямо сейчас».

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness. it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness. — Sam Altman (@sama) December 11, 2022

Несмотря на то, что ChatGPT может помочь Bing бросить вызов своему главному конкуренту, Google уже заявил, что не будет немедленно запускать чат-бот из-за «репутационных рисков», его предвзятости и не всегда правдивой информации. Однако Google уже годами использует другие крупные языковые модели искусственного интеллекта для незаметного усовершенствования своей поисковой системы.

У корпорации Microsoft тесные связи с OpenAI, одной из ведущих в мире компаний искусственного интеллекта. Технический гигант из Редмонда добавляет модель искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение в Bing на базе DALL-E 2 от OpenAI; инвестировал 1 миллиард долларов в OpenAI в 2019 году; и имеет эксклюзивную лицензию использования текстового генератора AI GPT-3.

Источник: The Verge