Microsoft бросает вызов Google — в марте 2023 года чат-бот ChatGPT интегрируют с поисковой системой Bing

Microsoft планирует запустить версию Bing, которая будет использовать ChatGPT для создания ответов на поисковые запросы.

ИИ-технология ChatGPT, созданная компанией OpenAI, могла бы предоставлять «более человеческие» ответы на вопросы, а не просто ссылки на информацию. И Google, и Bing уже выводят релевантный текст из ссылок в верхней части многих запросов, но панели знаний Google более распространены, когда информация касается людей, мест, организаций и вещей.

Использование Microsoft функциональности, похожей на ChatGPT, может помочь Bing конкурировать с Google Knowledge Graph — базой знаний, которую Google использует для предоставления мгновенных ответов и которая регулярно обновляется путем сканирования Интернета и отзывов пользователей.

В прошлом году ChatGPT сделал текстовый ИИ мейнстримом, помогая пользователям писать стихи, эссе или даже коды. Основанный на большой языковой модели GPT-3.5, он многих поразил своей возможностью предоставлять реалистичные ответы на вопросы. Но, несмотря на свои навыки, система все еще имеет серьезные недостатки, включая расовые предубеждения и склонность к предоставлению фейковой информации как правды.

Даже генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предупредил, что «ошибочно полагаться на [ChatGPT] для чего-то важного прямо сейчас».

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it’s a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

— Sam Altman (@sama) December 11, 2022