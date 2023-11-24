Через 25 лет Valve исправила «ошибку щупальца» в Half-Life

Half-Life получила масштабное обновление на 25-летний юбилей, восстановившее много вырезанного континента оригинальной игры, а также исправившее ошибки. Однако оно не исправило печально известный «сбой анимации щупальца», возникающий на шестом уровне игры.

Через несколько дней Valve внезапно выпустила еще одно обновление для Half-Life, не такое большое. Оно наконец-то решило проблему со щупальцем, пропущенную в главном патче.

Если вы знакомы с Half-Life, вы можете помнить уровень Blast Pit, где ужасное щупальце пробивает стену и атакует сотрудника. Проблема в том, что с анимацией происходил сбой, ломавший сцену.

Сотрудник лаборатории иногда не соединялся с самим щупальцем, потому казалось, что монстр отбросил сотрудника с помощью Силы. Теперь сцена выглядит так, как и было задумано.

Отрадно, что Valve выпустила отдельный патч для этой ошибки. Юбилейное обновление должно было стать окончательной и завершенной версией Half-Life, поэтому нужно было «отловить» все возможные ошибки.

Источник: GamesRadar