Через російське вторгнення в Україну сервіс Jooble припиняє роботу в зонах ru та by

Сервіс пошуку роботи Jooble висловив свою позицію стосовно російського вторгнення в Україну. Керівництво сервісу засуджує ці події та через російську військову агресію Jooble припиняє роботу в зонах ru та by.

При спробі зайти на відповідні сайти сервісу користувачам виводиться повідомлення про військові злочини Росії та Білорусі в Україні. В ньому також міститься заклик до мешканців Росії та Білорусі зупинити свої уряди.

«Звернення до жителів Росії та Білорусі! Прямо зараз Уряд Російської Федерації та Білорусі вчиняє військові злочини в Україні. Російська армія обстрілює українські міста та села, страждають мирні люди. Зупиніть свій уряд, доки не пізно. Jooble засуджує військову агресію щодо України та припиняє свою роботу в зоні ru та by.»

Згодом адміністрація сервісу Jooble має намір зробити більш розгорнуту заяву.