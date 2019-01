Chevrolet создала полноразмерную копию пикапа Silverado из 335 тыс. кубиков Lego

Компания Chevrolet совместно со студентами Oxford Community School и Ralph Waldo Emerson Elementary создали полноразмерную копию пикапа Silverado 1500 LT Trailboss, используя в качестве строительного материала кубики Lego.

На создание немалой копии (отметим, оригинал имеет габариты 6,03х2,02х1,95 метра) потребовалось 334544 кубиков Lego и более 2 тыс. часов сборки, которую осуществляли 18 человек. Готовая конструкция имеет следующие размеры: длина 6,1 метра, ширина 2,44 метра, высота 1,83 метра. А масса в 1,5 тонны вполне сопоставима со многими реальными автомобилями классов B и C. Внешние очертания готового изделия действительно очень похожи на автомобиль Silverado 1500 LT Trailboss.

Столь большой объём работы был сделан в рамках сотрудничества с Warner Bros. Pictures и фактически является частью маркетинговой кампании по продвижению фильма The LEGO Movie 2: The Second Part. Его премьера в кинотеатрах запланирована на 8 февраля (в Украине – 7 февраля). В этом фильме появится специальная мини-сборка автомобиля Silverado High Country.

Напомним, ранее компания LEGO собрала полноразмерный гиперкар Bugatti Chiron из 1 млн деталей конструктора и 2304 электродвигателей. И он даже способен ездить, в то время как данный Chevrolet Silverado может лишь светить фарами.

Источник: Engadget